احياء در دانشگاه ها ؛ زلالي اشك به پهناي آزادي

دوباره رمضان و شب هاي احياء است. جوان و پير، زن و مرد، دانشجو و استاد همه و همه در كنار همديگر بر موكت هايي نشسته اند كه در سراسر پياده روي جلوي دانشگاه شريف پهن شده است. موج جمعيت تا نزديكي هاي پل يادگار امام (ره) نيز رسيده بود.

ماشين ها و موتورهاي افراد شركت كننده كل خيابان آزادي را از تقاطع پل تا روبروي دانشگاه مسدود كرده، يكي از ماشين هاي راهنمايي و رانندگي مانند هميشه در چنين مواقعي به گونه اي قرار گرفته كه مزاحمتي براي افراد شركت كننده در مراسم شب قدر ايجاد نشود.

دانشجويان تنها از دانشگاه شريف نبودند. خيلي ها دوستانشان را از دانشگاه هاي ديگر آورده اند. شب قدر حسي ايجاد مي كند كه انسان مي خواهد در كنار بهترين افراد آن را به صبح برساند. شايد مي خواهد در لحظه هاي دعا تنها نباشد.

با وجود سرماي زودرس تهران و خشكي هوا كه كمي آزار دهنده بود، نفس هاي گرم نمازگزاران هواي مسجد و خيابان را عطرآگين و كرده بود.

به گزارش خبرنگار "مهر"، مسجد جاي سوزن انداختن نداشت و به علت موقعيت خاص درب آن كه از سوي خيابان هم باز مي شود، جمعيت حاضر در خيابان هم به آن پيوند زده شده بود.

ساعت 11 شب مراسم با خواندن آياتي چند از قرآن كريم آغاز شد، دعاي جوشن كبير، دعاي شب هاي قدر با معنويتي خاص از سوي حاضران قرائت مي شود. فردي كه دعا را مي خواند گهگاه در ميانه دعا ديگر اشك هايش توان ادامه را از او مي گيرد.

اشك هايي به زلالي آب و به پهناي آزادي. آزادي كه علي ( ع ) براي ملت خود مي خواست. آزادي كه بهاي آن به سوگ نشستن يك تاريخ بود. آزادي از همه قيد بندها، از همه زرها و زور ها و تزوير ها.

حجت الاسلام والمسلمين عليزاده سخنران اين مراسم، با اشاره به آياتي از سوره مباركه روم، گفت: در اين آيات بر اهميت خضوع و خشوع در برابر پروردگار يكتا تأكيد بسياري شده و بنده اي نجات يافته است كه پس از ارتكاب گناه، توفيق توبه از جانب خداوند به او داده شود.

وي افزود: در حديثي آمده كه خداوند مي فرمايد اگر بندگان گنهكار من مي دانستند كه به چه ميزان مشتاق توبه و بازگشت آنان از گناه هستم، از اشتياق عشق به معبود جان مي باختند.

به گزارش خبرنگار "مهر"، مراسم شب قدر دانشگاه صنعتي شريف با سينه زني و نوحه خواني در رثاي علي ( ع ) ادامه يافت و با قرآن بر سر گذاشتن و فريادهايي كه از جان برمي خواست، طلب استغفار كردند.