افزایش قطارهای محلی در خط ریلی شمال

یوسف گران پاشا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: از مهمترین برنامه های پیش رو در این اداره کل زیبا سازی و تجهیز ایستگاه های مسافری برای مسافرت های نوروزی است که با جذب اعتبار ۳۰ میلیارد ریال انجام خواهد شد.

وی اظهار داشت: بر همین اساس تلاش خواهد شد تا با وجود تمام مشکلات پیش رو کار برای بازسازی و تجهیز ایستگاه ها در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد.

مدیرکل راه آهن شمال در این باره گفت: با درخواست دانشگاه آزاداسلامی واحد سوادکوه و کارشناسی های انجام شده این اداره کل در این مورد، کار احداث سکوی مسافری برای رفاه حال مسافران و دانشجویان در دستور کار قرار گرفت. این سکو با طول ۷۰ متر و عرض ۲ متر احداث شد.

گران پاشا با اشاره به لزوم گسترش تسهیلات مسافری برای شهروندان گفت: این پروژه در حداقل زمان ممکن و با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه انجام شد.

وی خاطر نشان کرد: قبل از ساخت این سکوی مسافری مراتب طی مکاتباتی با راه آهن مرکز جهت صدور مجوز توقف برای سوار و پیاده نمودن مسافران بعمل آمده که مورد موافقت قرار گرفت.

مدیر کل راه آهن شمال در ادامه افزود: با ساخت این سکو و بهره برداری از آن دیگر دانشجویان و ساکنین منطقه آزادمهر مجبور نمی­ شوند برای استفاده از قطار به ایستگاه های زیراب و پل سفید مراجعه کنند و متحمل هزینه های مالی شوند و به راحتی با صرف وقت کمتر میتوانند از قطار استفاده کنند.