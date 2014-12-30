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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۲۹

گران پاشا خبر داد:

افزایش قطارهای محلی در خط ریلی شمال

افزایش قطارهای محلی در خط ریلی شمال

ساری - مدیرکل راه آهن شمال گفت: طی بازدیدی که اخیرا معاونت مسافری راه آهن از ایستگاه های شمال به عمل آورد از افزایش حداقل یک ست قطار محلی از سال آینده خبر داد.

 یوسف گران پاشا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: از مهمترین برنامه های پیش رو در این اداره کل زیبا سازی و تجهیز ایستگاه های مسافری برای مسافرت های نوروزی است که با جذب اعتبار ۳۰ میلیارد ریال انجام خواهد شد.

وی اظهار داشت: بر همین اساس تلاش خواهد شد تا با وجود تمام مشکلات پیش رو کار برای بازسازی و تجهیز ایستگاه ها در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد.

مدیرکل راه آهن شمال در این باره گفت: با درخواست دانشگاه آزاداسلامی واحد سوادکوه و کارشناسی های انجام شده این اداره کل در این مورد، کار احداث سکوی مسافری برای رفاه حال مسافران و دانشجویان در دستور کار قرار گرفت. این سکو با طول ۷۰ متر و عرض ۲ متر احداث شد.

گران پاشا با اشاره به لزوم گسترش تسهیلات مسافری برای شهروندان گفت: این پروژه در حداقل زمان ممکن و با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه انجام شد.

وی خاطر نشان کرد: قبل از ساخت این سکوی مسافری مراتب طی مکاتباتی با راه آهن مرکز جهت صدور مجوز توقف برای سوار و پیاده نمودن مسافران بعمل آمده که مورد موافقت قرار گرفت.

مدیر کل راه آهن شمال در ادامه افزود: با ساخت این سکو و بهره برداری از آن دیگر دانشجویان و ساکنین منطقه آزادمهر مجبور نمی­ شوند برای استفاده از قطار به ایستگاه های زیراب و پل سفید مراجعه کنند و متحمل هزینه های مالی شوند و به راحتی با صرف وقت کمتر میتوانند از قطار استفاده کنند.

کد مطلب 2452210

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