علیرضا حقیقی در تلاش برای چهارمین قهرمانی ایران در جام ملتها

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی ایران در گروه C رقابتهای جام ملتهای آسیا با تیم‌های بحرین، قطر و امارات همگروه است.

سایت AFCASIANCUP در گزارشی از پنج دروزاه‌بان برتر این رقابتها نام برده است. "متیو رایان"، دروازه بان استرالیا، "ولید عبدالله"، دروازه بان عربستان سعودی، "علی الحبسی"، دروازه بان عمان، "ایجی کاواشیما"، دروازه بان ژاپن و "علیرضا حقیقی"، دروازه بان ایران طبق اعلام این سایت در جام ملتهای آسیا می درخشند.

علیرضا حقیقی یکی از بازیکنان شاخص تیم ملی در رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل بود. وی نخستین درواز‌ه‌بان فوتبال ایران شد که یک بازی را بدون گل خورده به پایان رساند. وی در بازی با آرژانتین تا دقیقه 91 این تیم را در بن بست قرار داد و تماشاگران را به وجد آورد. این دروازه بان 26 ساله در تمامی رده های سنی برای فوتبال ایران بازی کرده است.

حقیقی دروازه بانی است که مدتی است همه نگاه‌ها را به خود جلب کرده است. او در سن 18 سالگی برای نخستین بار برای پرسپولیس به میدان رفت و پنالتی اسطوره فوتبال ایران علی دایی را مهار کرد. این یک پیغام از طرف یک استعداد فوتبال ایران بود و کمتر از یک دهه انتظارات بزرگی را برآورده کرد. حقیقی در سال 2012 به خارج از ایران ترانسفر شد. این دروازه بان به رابین کازان روسیه پیوست و سپس به صورت قرضی به پرسپولیس بازگشت.

دروازه بانان ایرانی خیلی در اروپا شناخته شده نیستند اما وی به اسپورتینگ کوویلیا پیوست و به این تیم کمک کرد تا در سال 2014 از سقوط به دسته پایین تر جلوگیری کند. حقیقی که هنوز با رابین کازان قرارداد دارد بعد از جام جهانی به طور قرضی به پنافیل پیوست. وی امیدوار است که با تیم ملی به چهارمین عنوان قهرمانی جام ملتهای آسیا دست پیدا کند.