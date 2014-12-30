بازدید مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد از روستاهای محروم استان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدغلامرضا متقی در دیدار با مددجویان روستاهای رود سمه و پای پر از توابع بخش دیشموک شهرستان کهگیلویه با بیان اینکه کلیه مشکلات روستاهای فوق از قبیل آب آشامیدنی، وضعیت بهداشت و منازل مسکونی از نزدیک بررسی می شود، اظهار داشت: این دو روستا چون در آخرین نقطه مرزی استان قرار دارند از امکانات اولیه زندگی ماننده جاده مناسب وآب آشامیدنی محروم بوده و ساکنین هنوز بصورت قدیمی آب شرب خود را تهیه می نمایند.

متقی مهمترین مشکل روستاهای فوق را جاده ارتباطی دانست و گفت: در کنار رودخانه ای که در کنار روستای پای پر و رود سمه می گذرد نیاز به احداث پل ارتباطی هست ولی زمینهای کشاورزی مناسبی وجود دارد که کانال آبرسانی احداث شده نیاز به مرمت و بازسازی دارد که متولیان امر می بایست به این مهم توجه جدی داشته باشند.

وی در جمع مردم روستا تصریح کرد: رویکرد کمیته امداد حمایت از افرادی است که دنبال اشتغال پایدار و تلاش برای رونق بخش کشاورزی، دامداری و دامپروری جهت تقویت وضعیت اقتصادی خانواده های خود هستند.

متقی خطاب به مردم روستای رود سمه از توابع بخش دیشموک شهرستان کهگیلویه چنین گفت: زمینهای حاصل خیز بسیار زیادی در کنار رودخانه دائمی رود سمه وجود دارد که بستر اشتغال زایی هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان گفت: بستر اشتغال در این روستا از تمامی روستاهای شهرستان جهت ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی مناسب تر است و همگان می بایست فرهنگ کار و تلاش را سرلوحه کار خود قرار داده و این نهاد با اعطای وامهای اشتغال بدون بهره نیز حمایت خود را جهت شکوفایی اقتصاد خانواده ها و توانمند سازی آنان اعلام می دارد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همچنین از ۸۷ خانوار مددجوی تحت حمایت کمیته امداد در تعدادی با روستاهای محروم بخش پاتاوه این شهرستان دیدار کرد.

سیدغلامرضا متقی در بازدید و سرکشی از خانواده های مددجویان روستاهای چاهن، زیرنا و بالرود از بخش پاتاوه شهرستان دنا، گفت: یکی از اولویت های اصلی کمیته امداد رسیدگی به وضعیت مددجویان در مناطق محروم تر استان است.

وی با اشاره به اینکه در این سفر از نزدیک تعداد ۸۷ خانوار مورد بازدید و سرکشی قرار گرفته است، گفت: ضمن مشاوره وراهنمایی وهدایت مددجویان در زمینه توانمندسازی خانواده ها اقداماتی نیز برای آنها صورت گرفت.

وی افزود: تعدادی از خانواده هادر راستای توانمند سازی خانواده ها مورد مشاوره قرار گرفتند و مقرر شد که از طریق واحد اشتغال وخودکفای با هماهنگی اداره بسته اشتغال و آموزش متناسب به شرایط منطقه طرحهای زنبور داری ودامداری برای مددجویان اجرا گردد.