روستاهای گردشگری مازندران جاذبه هایشان را از دست داده اند

دلاور بزرگ نیاز در حاشیه بازدید از روستای گردشگری طویدره در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: از قبل ۱۷ روستا را به عنوان به عنوان منطقه گردشگری معرفی کرده ایم ولی امروز فکر می کنیم با روی آوردن به ساخت و سازهای امروزی جاذبه گردشگری خودش را از دست داده است.

وی اظهار داشت: به همین خاطر با بنیادمسکن به این نتیجه رسیدیم که شهرخدمات مشترکی تعریف شود تا روستاهایی که قابلیت گردشگری دارند بتوانند این شهر خدمات را در آیتم هایی که مشاوران طرح روی آن کار می کنند داشته باشند.

وی عنوان کرد: از خیرانی که در ساخت مدرسه، پل و درمانگاه فعال هستند خواهش می کنیم همانگونه که به فکر ساخت فضاهای آموزشی و بناهای عام المنفعه هستند امروز ما برای حفظ بناهای تاریخی که هویت فرهنگ ماستهم باشند چراکه بناهای تاریخی و آثار ملی جزئی از فرهنگ کهن ماهستند. آثار و بناهای تاریخی مازندران به دلیل شرایط اقلیمی استان که شاخصه آن رطوبت است درحال ازبین رفتن است.

دلاور بزرگ نیا با اشاره به مزیت گردشگری کلاردشت گفت: اگر گاهی مناطقی در شمال کشور به عنوان مزیت نسبی گردشگری اعلام می شود، شهرستان کلاردشت و هر یک از روستاهایش مزیت مطلق گردشگری را دارد.

بزرگ نیا در ادامه با اشاره به اهداف گردشگران در دیدار از مناطق مطرح و جاذبه های گردشگری گفت: بیشتر گردشگران ایرانی و خارجی هدفشان از بازدید از مناطق روستایی آشنا شدن با نحوه زندگی و فرهنگ مردم این دیار است. برای همین تأکید داریم که حفظ آثار و فرهنگ بومی و تاریخی برای گردشگران شرایط خوبی است تا هم گردشگران باموهبت الهی دراین مناطق آشنا شوند و هم مردم به سبب گردشگر پذیری به توانند به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برسند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: بهترین فرصت برای اشتغالزایی، ارائه آثار صنایع دستی و فرهنگ بومی و محلی به گردشگران است. هر چند بسیاری از روستاهای ما قابلیت گردشگری را با تغییر معماری های شهری و امروزی و دست بردن به بافت محلی از دست داده اند.

وی از معرفی روستای طویدره به عنوان روستای هدف گردشگری خبر داد.