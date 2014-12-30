۳۱ اشتغال با راه اندازی کارگاه های اقتصاد مقاومتی در بشرویه ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی فرحبخش ثانی دوشنبه شب در مراسم اختتامیه طرح هجرت ۳ و اردوهای جهادی با اشاره به ۹ دی ماه گفت: این روز بزرگ که نشات گرفته از حرکت خودجوش مردمی است برای همیشه در تاریخ ملت غیور و همیشه در صحنه ایران اسلامی ماندگار خواهد ماند.

وی همچنین به فعالیت های گروه های بسیجی و جهادی اشاره کرد و اظهارداشت: این گروه ها نقش بسزایی در محرومیت زدایی مردم به خصوص در روستاها داشته اند و برای عمران و آبادانی روستاها با هدف جلوگیری از مهاجرت آنان به شهرها که ناهنجاری هایی را به دنبال دارد تلاش می کنند.

سرهنگ فرحبخش ثانی بیان کرد: خوشبختانه در سال جاری فعالیت جهادگران در روستاها افزایش داشته و ۴۹ نفرجهادگر به مدت ۷ روز در روستاهای ما خدمت کرده اند.

فرمانده بسیج سپاه شهرستان بشرویه ساخت خانه عالم در روستاها، ساخت آشپزخانه در روستای بی بی نجمه خاتون در روستای مجد و همچنین کمک به ساخت مسجد موسی بن جعفری را از جمله اقدامات دیگر جهادگران عنوان کرد.

وی با اشاره به حلقه های صالحین نیز گفت: به طور میانگین دو هزار و ۱۱۱ نفر از بسیجیان حلقه های صالحین نیز در انجام فعالیت های خیرخواهانه و جهادی سهیم هستند و اغلب با توجه به اینکه بشرویه قطب کشاورزی است در برداشت محصولاتی چون پنبه، زعفران و... و. به مردم کمک کرده و یا در بافت فرش برای عتبات عالیات کمک می کنند که این موضوع سبب به وجود آمدن روحیه نشاط و امید در مردم و خود جهادگران و بسیجیان شده است.

سرهنگ فرحبخش از فعالیت ۱۲۰ دانش آموز در عرصه مرمت و بازسازی مدارس به مدت ۱۰ روز در قالب طرح هجرت ۳ خبرداد و گفت : این طرح با هدف ترویج فرهنگی کار و تلاش انجام می شود.

فعالیت شبکه همگام با کشاورز با همکاری بسیجیان

فرمانده بسیج سپاه شهرستان بشرویه همچنین از فعالیت شبکه همگام با کشاورز با کمک مروجان جهاد کشاورزی و کشاورزان منطقه خبرداد و بیان کرد:هدف از راه اندازی این شبکه این است که میزان تولید کشاورزان عادی را به کشاورزان نمونه برسانیم و در این راستا تاکنون هشت گروه فلاحین تشکیل شده است.

وی اظهارداشت: در راستای بحث محرومیت زدایی راه صعب العبور سه روستای کمنایی، پلنگ هوا و چشمه باجوک شهرستان بشرویه نیز به همت بسیجیان بازگشایی شده و همچنین ساخت خانه عالم در روستای خانیک یگی و مجد انجام شده است.

سرهنگ دوم پاسدار فرحبخش گفت: در عرصه اقتصاد مقاومتی نیز با ایجاد کارگاه های زود بازده اقتصادی ۳۱ نفر به صورت مستقیم مشغول به کار شده اند که این کارگاه ها در زمینه های پرورش زنبور عسل، قارچ، ورمی کمپوست، گلخانه و... است.

بسیجیان و جهادگران باید سفیران اقتصاد مقاومتی

محمد زهرایی مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتی بیان کرد: بسیجیان و جهادگران بهترین سفیران برای این امر مهم هستند و بایستی در راستای محقق شدن اقتصاد مقاومتی در شهرها و روستاها تلاش کنند.

وی گفت: جهادگر بسیجی معنای عمیقی در خود دارد و جهادگر یعنی کسی که جلوتر از جامعه و روال مرسوم و مناسبت اداری کاری را فداکارانه انجام می دهد.

زهرایی جهادگران را الگوهایی برای مسئولان دانست که بدون چشم داشت و صادقانه برای خدمت به مردم خارج از ضوابط حضور پیدا می کنند.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی عنوان کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی جهادگران باید چرخشی انجام دهند در بحث آموزش عمومی و برپایی کارگاه های زودبازده اقتصادی، و برای ماندگاری مردم در روستاها تلاش کنند.

در این مراسم از ۱۰ جهادگر نمونه و دو اداره راه و شهرسازی و منابع طبیعی شهرستان بشرویه که بیشترین همکاری را با بسیج سازندگی داشته تقدیر شد.