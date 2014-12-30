شمار قربانیان کشتی سانحه دیده در نزدیکی یونان به ۱۰ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، یک مرد پس از پریدن از روی عرشه برای گریز از حریق کشته شد و اجساد نه نفر دیگر از آن زمان پیدا شده است.

بیش از ۴۰۰ نفر در میان وزش باد شدید و دود غلیظی که کشتی را فراگرفته بود نجات داده شده اند.

هنوز معلوم نیست که آیا سرنشین دیگری مفقود است یا نه. مقام های ایتالیایی گفتند که نمی توانند شمار واقعی کسانی را که سرنشین کشتی بوده اند تایید کنند. امدادگران هنوز درحال جستجو هستند.

این کشتی مسافربری میان شهر پاتراس یونان و آنکونا ایتالیا سفر می کرد. شرکت صاحب کشتی گفته است که در مجموع ۴۷۸ نفر هنگام ترک بندر سرنشین کشتی بوده اند.

موریزیو لوپی وزیر ترابری ایتالیا در این خصوص گفته است که فقط ۴۲۷ نفر تاکنون شمارش شده اند، اما اضافه کرد که مسئولیت ارائه آمار خدمه و مسافران با بندر مبدا است.