به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جهانگیریان در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز به کار اولین مرکز آموزش خلبانی هلی کوپتری در کشور گفت: خوشبختانه در کشور ما امکانات و تجربیات خوبی در حوزه هلی کوپتری وجود دارد، به همین جهت برای آموزش خلبانی به افراد علاقه مند چهار فروند هلی کوپتر مخصوص آموزشی به کشور وارد شد.

وی با اشاره به اینکه این موسسه اولین مرکز آموزش خلبانی هلی کوپتری غیر نظامی است ، بیان کرد: مجوز راه اندازی این آموزشگاه از سوی موسسان مرکز دریافت و امروز راه اندازی شده است.

جهانگیریان با اشاره به اینکه در حوزه هواپیمایی حدود 20 آموزشگاه خلبانی در کشور داریم، بیان کرد: اما در حوزه هلی کوپتری تاکنون آموزشگاهی با مجوز سازمان هواپیمایی کشوری نداشتیم و پیش از این خلبانان یا در خارج از کشور آموزش می دیدند و یا به صورت موردی مورد آموزش قرار می گرفتند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اینکه مدارک این خلبانان را سازمان تعیین می کند، بیان کرد: خوشبختانه در حوزه آموزش وضعیت خوبی را در بخش های مختلف هوانوردی داریم و حتی چند مورد آموزش هم به کشورهای منطقه هم داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دور اول آموزش به صورت بورسیه شرکت هلی کوپتری ایران صورت می گیرد، افزود: از دور بعد شهریه ها براساس شرکت تعیین شده و علاقه مندان دریافت می شود.

چهار فروند هلی کوپتر R44 آمریکایی برای آموزش خلبانان غیر نظامی وارد شده، ضمن اینکه یک فروند هلی کوپتر 412 توسط شرکت پشتیبانی و نوسازی هلی کوپتر ایران بازسازی شده است.