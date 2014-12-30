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۹ دی ۱۳۹۳، ۹:۵۵

جزئیات امداد رسانی در زلزله بوشهر

جزئیات امداد رسانی در زلزله بوشهر

معاون عملیات سازمان امداد و نجات اعلام کرد: زلزله ۵٫۸ ریشتری صبح امروز در بوشهر تا کنون بدون خسارت جانی و مالی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر چرخساز در این باره اظهار داشت: ساعت ۷:۴۹ دقیقه صبح امروز زلزله ۵٫۳ ریشتری در ۱۰ کیلومتری دشتی بخش شنبه و طسوج در استان بوشهر رخ داد.

وی گفت: با اعزام ۵ تیم عملیاتی شامل ۱۵ امدادگر و نجاتگر ارزیابی از ۸ روستا در استان انجام شده و تا کنون زلزله بدون صدمات جانی و مالی بوده است.

چرخ ساز اظهار کرد: در ابتدای وقوع زلزله نیز ۲ تیم عملیاتی شامل ۶ امدادگر و نجاتگر به روستاهای متاثر و به عبارتی ۹ آبادی متاثر از زلزله اعزام شدند.

وی افزود: نزدیکترین آبادی به محل وقوع زلزله باغان با یک هزار و ۱۷۱ سکنه است.

کد مطلب 2452228
حبیب احسنی پور

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