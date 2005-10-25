خرسندي عمرو موسي از سفر به عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از راديو آمريكايي " سوا" ، عمرو موسي كه از پنجشنبه گذشته وارد عراق شده است تا زمينه عملي كردن طرح موسوم به كنفرانس آشتي ملي را فراهم كند، گفت كه هياتي به رياست احمدي بن حلي هفته آينده براي آماده سازي جهت برگزاري اين كنفرانس به بغداد سفر خواهد كرد.



عمرو موسي اعلام كرد كه گزارشي از سفر خود به عراق را تقديم عبدالعزيز بوتفليقه رئيس جمهوري الجزاير به عنوان رئيس دوره كنوني اتحاديه عرب خواهد كرد و تماس هايي با برخي رهبران عرب برقرار خواهد كرد.



به گفته وي، گزارشي از سفرش به كميته عربي مربوط به اوضاع عراق كه شامل كويت، مصر، اردن، سوريه، الجزاير، بحرين و عربستان است، تقديم خواهد شد.



موسي به خبرنگاراني كه وي را در هواپيمايي كه از بغداد عازم قاهره بود، گفت به همراهي عراقي ها با طرحش اطمينان دارد هرچند دشواري ها و پيچيدگي ها را درك مي كند و احتمالات مختلفي را نيز حدس مي زند.



شايان ذكر است سفر عمرو موسي كه براي اولين بار از زمان سرنگوني رژيم ديكتاتوري صدام كه مورد حمايت اتحاديه عرب و كشورهاي عربي بود، در حالي صورت مي گيرد كه حكومت هاي عربي نسبت به آنچه خطرات تقسيم عراق ميان سني و شيعه و كرد ناميده اند، هشدار داده اند.

انجام اين ديدار كه پس از بيش از دو سال از سرنگوني رژيم صدام كه در گذشته مورد حمايت اين اتحاديه بود، بسيار دير صورت گرفت و همين امر با انتقادهاي شديد نمايندگان اكثريت ملت عراق روبرو شد.



در حالي كه راديو سوا گزارش داده است عمرو موسي از عراق خارج شده است روز گذشته خبرگزاري فرانسه ازتصميم دبيركل اتحاديه عرب براي تمديد حضور خود در عراق خبرداده بود.