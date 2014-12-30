اجلاس مدیران بیمارستانهای تامین اجتماعی در خوزستان برگزار می شود

داریوش پناهی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برگزاری بزرگترین اجلاس مدیران بیمارستان ها ی تامین اجتماعی سراسر کشور در استان عنوان کرد: این سمینار در تاریخ هفدهم و هجدهم دی ماه و در راستای طرح تحول نظام سلامت برگزارمی شود.

وی افزود: این همایش با حضور ۱۰۰ نفر از مدیران بیمارستان ها و دی کیلینیک های تامین اجتماعی سراسر کشور در اهوازدر راستای هماهنگی بیشتر بیمارستان ها با طرح تحول نظام سلامت برگزار می شود.

معاون درمان خدمات تامین اجتماعی خوزستان ادامه داد: مدیران بیمارستان ها بیشتر در حیطه پشتیبانی از این طرح در خصوص مطرح كردن مسائلی نظیر سخت افزاری و نرم افزاری و تهیه تجهیزات پزشکی حضور دارند.

پناهي زاده بیان کرد: در این همایش علاوه بر هماهنگی بیشتر با طرح نظام تحول سلامت در کنار آن نیز به مسایل و حواشی نظام سلامت وهماهنگ شدن با طرح توجه خواهد شد.

وي اظهار کرد: تاکنون تامین اجتماعی به خوبی و هماهنگ با این طرح جلو رفته و تحولات خوبی را نیز در استان شاهد هستیم.

معاون درمان خدمات تامین اجتماعی خوزستان افزود: مدیران بیمارستان ها در پنل های تخصصی پیشنهادات خود را در خصوص طرح تحول نظام سلامت ارایه می دهند و این پیشنهاد ات بررسی می شود.