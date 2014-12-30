متین ورامین از یک بازی خانگی محروم شد/ محرومیت دو جلسه ای شیرکوند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه رسیدگی به گزارش ناظر بازی متین ورامین و نوین کشاورز در خصوص احسن الله شیرکوند لیبروی سابق تیم ملی والیبال و متین ورامین در محل فدراسیون والیبال تشکیل و در پایان نامبرده به پرداخت یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و دو جلسه محرومیت محکوم شد، همچنین هواداران متین نیز یک جلسه از همراهی این تیم در مسابقات خانگی محروم شدند.

در این زمینه علیرضا فداکار در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: رای صادره از سوی کمیته انضباطی بسیار سخت گیرانه است و مراتب اعتراضمان را به فدراسیون والیبال اعلام خواهیم کرد.

مدیر عامل متین ورامین با تاکید بر موضوع رعایت مسائل انضباطی از سوی بازیکنان، کادرفنی و تماشاگران افزود: امیدواریم فدراسیون والیبال نسبت به بازنگری در رای صادره با عنایت به شرایط فعلی تیم متین اقدام کند.

حضور ۴۰۰ بازیکن در آکادمی باشگاه متین ورامین

مدیر عامل متین ورامین گفت: تشکیل آکادمی والیبال متین با حدود چهارصد عضو علاقه مند در رده های نوجوانان و جوانان نویدبخش ادامه فعالیت هدف دار تیم لیگ برتری متین در شهرستان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و همزمان با سالگرد حماسه مردم ورامین در ۹ دی و سالروز شهدای دهم دی، مدیرعامل باشگاه والیبال متین ورامین به همراه کادراجرایی این باشگاه و اعضاء کانون خبرنگاران باشگاه متین به دیدار رئیس ستاد بزرگداشت نهم و دهم دیماه شهرستان های استان تهران رفتند.

در ابتدای این جلسه علیرضا فداکار مدیر عامل موسسه ورزشی متین ورامین هدف از جلسه را ارئه گزارش عملکرد در حوزه فرهنگی، اجتماعی و استماع نقطه نظرات رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برشمرد.

مدیرعامل موسسه ورزشی متین ورامین در این دیدار اظهار داشت: ارتباط دائمی این موسسه با بیت امام جمعه به دلیل این است که ما فرزندان مسجد هستیم و اجازه نخواهیم داد احساسات پرشور و خالصانه جوانان حامی متین صرف مقاصد و اهداف سیاسی شود.

در ادامه این جلسه رئیس و نایب رئیس و اعضای کانون خبرنگاران به گزارش عملکرد و بیان دیدگاه های خود در خصوص حمایت هرچه بیشتر تثبیت جایگاه تیم والیبال لیگ برتری در ورامین پرداختند.

پس از ارائه دیدگاه های عوامل اجرایی باشگاه، حجت الاسلام سید محسن محمودی از تلاش های صورت گرفته توسط مدیرعامل و عوامل اجرایی این تیم قدردانی کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ورامین اعلام کرد: امیدوارم تمامی مسئولین شهرستان بستر لازم را برای حضور فعال بخش خصوصی که زمینه ساز ایجاد اشتغال و تولید خواهد بود فراهم سازند.