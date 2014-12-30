بودجه مصوب ستاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ۳ درصد رشد داشت

دكتر محمد حسين اميد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بودجه مصوب ستاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و رديف هاي وابسته در سال گذشته رقمي معادل ۲۵۷ ميليارد تومان بود كه اين رقم در لايحه پيشنهادي سال ۹۴ به ۲۶۵ ميليارد تومان افزايش پيدا كرد.

وي تصريح كرد: بودجه مصوب دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در سال ۹۳ رقمي معادل ۱۴۳.۴ ميليارد تومان بوده كه اين رقم در بودجه سال آینده با رشد ۲۱ درصدي همراه است.

معاون اداري، مالي و مديريت منابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با تقدير از دولت يازدهم و نگاه ويژه این وزارتخانه اظهار داشت: با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي، دولت دكتر روحاني اهتمام ويژه اي به وزرات علوم داشته اند كه جاي تقدير دارد.

اميد در بحث بودجه موسسات پژوهشي وابسته به وزرات علوم نيز گفت: در بودجه سال آينده رقمي معادل ۳۲۲ ميليارد تومان پيش بيني شده كه اين ميزان بودجه نسبت به سالجاری كه ۲۵۰ ميليارد تومان بود ۱۸ درصد رشد داشته است.

وي با بيان اينكه در بوجه سال گذشته ۵۴ ميليارد تومان به پارك هاي علم و فناوري اختصاص يافته بود خاطرنشان ساخت: ۶۷ ميليارد تومان اعتبار در سال آينده به پارك هاي علم و فناوري اختصاص پيدا كرد كه ۶.۲۴ درصد رشد داشته است.

معاون اداري، مالي و مديريت منابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يادآور شد: اعتبارات این وزارتخانه و موسسات پژوهشي و پارك هاي علم و فناوري در لايحه بودجه سال آینده نسبت به بودجه مصوب سالجاری بالغ بر ۷.۱۸ درصد رشد داشته است.

امید با بیان اینکه اعتبار برخي از دانشگاه ها كمتر از ۲۰ درصد رشد داشته است اضافه كرد: در مجموع بايد گفت يك كسري اعتبار معادل ۲۰۰ ميليارد تومان را نشان مي دهد كه توجه دولت و مجلس شوراي اسلامي را در قالب يك رديف متمركز مي طلبد كه اميدواريم به اين موضوع نيز توجه خاص صورت گيرد.

وی در خاتمه گفت: يكي از برنامه ها و سياست هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي تقويت بنيه مالي دانشگاه ها اين است تا از ظرفيت خيّرين آموزش عالي بهره گيرد و در همين زمينه رديف هاي مستقلي در بودجه ديده شده كه از طرح هاي عمراني خيّرين كه تا۵۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارد حمايت مالي انجام و اعتبار مورد نياز آن تامين شود.