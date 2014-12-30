کشف پنج خودرو حامل سلاح و تجهیزات ارسالی سعودی برای تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای ارتش سوریه موفق شدند با همکاری نیروهای دفاع ملی، پنج دستگاه خودرو حامل موشک، گلوله خمپاره و سلاح را در کمینی که در برابر یک گروه مسلح در نزدیکی منطقه الصبوره در حومه حماه شرقی ایجاد کردند، کشف و ضبط کنند.

در این عملیات همچنین چندین تروریست کشته و زخمی شدند. محموله کشف شده از ترکیه برای تروریستهای مسلح در سوریه، زیر صندوقهای کمکهای سعودی جاسازی شده بود که شامل 40 موشک گراد و موشکهای107، 120 و 60 میلی متری، خمپاره، تیربار، مهمات، دستگاههای پخش ماهواره ای، تجهیزات پزشکی و غذایی سعودی است.