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۹ دی ۱۳۹۳، ۹:۵۶

در حماه سوریه اعلام شد؛

کشف پنج خودرو حامل سلاح و تجهیزات ارسالی سعودی برای تروریستها

کشف پنج خودرو حامل سلاح و تجهیزات ارسالی سعودی برای تروریستها

ارتش سوریه از کشف و ضبط پنج خودرو حامل سلاحهای ارسالی سعودی از ترکیه برای تروریستهای مسلح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای ارتش سوریه موفق شدند با همکاری نیروهای دفاع ملی، پنج دستگاه خودرو حامل موشک، گلوله خمپاره و سلاح را در کمینی که در برابر یک گروه مسلح در نزدیکی منطقه الصبوره در حومه حماه شرقی ایجاد کردند، کشف و ضبط کنند.

در این عملیات همچنین چندین تروریست کشته و زخمی شدند. محموله کشف شده از ترکیه برای تروریستهای مسلح در سوریه، زیر صندوقهای کمکهای سعودی جاسازی شده بود که شامل 40 موشک گراد و موشکهای107، 120 و 60 میلی متری، خمپاره، تیربار، مهمات، دستگاههای پخش ماهواره ای، تجهیزات پزشکی و غذایی سعودی است.

کد مطلب 2452236

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