انگلیس از دهه 1980 مطالعه برای ساخت تسلیحات شیمیایی را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بر اساس این اسناد "مارگارت تاچر" نخست وزیر وقت انگلیس، در اوایل دهه 1980 میلادی تصمیم به بازسازی زرادخانه شیمیایی انگلیس گرفت.

بر اساس این اسناد، در آن زمان مقامات نظامی انگلیس از این نکته نگران بودند که در صورت حمله شیمیایی و یا اتمی شوروی، بریتانیا اسلحه ای برای مقابله ندارد و بر اساس اعلام وزارت دفاع انگلیس در آن زمان اتحاد جماهیر شوروی به غیر از تسلیحات شیمیایی مختلف فقط 300 هزار تن گاز اعصاب در اختیار داشت.

به دنبال این ماجرا انگلیس شروع به بازسازی زرادخانه شیمیایی خود کرد و در این راه کمک هایی را نیز از آمریکا دریافت کرد.

انگلیس در این راه حتی پا را فراتر گذاشته و وزارت دفاع این کشور در نشست ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) در آن زمان به صورت محرمانه اعلام می کند که ناتو در مقایسه با شوروی از شکاف (کمبود) تسلیحات شیمیایی رنج می برد و اگر حمله ای از سوی کشورهای حاضر در پیمان ورشو علیه انگلیس رخ بدهد و برای مثال به شهر ساتهمپتون حمله شود، 33 هزار و 350 نفر کشته می شوند.

انتشار این اسناد در وضعیتی که روسیه به تازگی دکترین جدید نظامی خود را منتشر کرده و بر اساس آن استفاده از تسلیحات اتمی را برای دفاع از خود جایز دانسته است.