امینت کشور مرهون تدبیر رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش شامگاه دوشنبه در همایش بازخوانی حماسه نهم دی در پیشوا اظهار داشت: وقتی درباره منطقه یا شهری صحبت می کنیم بی انصافی است درباره قهرمانان و چهره های انقلابی و تاثیرگذار آنجا صحبت نکنیم اما وقتی از شهر پیشوا صحبت می شود باید از همه مردم و حرکت انقلابی آنها صحبت کرد چراکه عده ای از مردم این شهر در سال ۴۲ در ابتدای انقلاب بدون کمترین سیستم تبلیغاتی و یا آموزشی تنها از روی ایمان به هدف و عقیده دست به قیامی مبارک زدند که خواسته آن فقط تشکیل حکومت اسلامی بود.

وی با اشاره به فتنه ۸۸ عنوان کرد: عده ای اعلام می کنند که چرا فتنه ۸۸ را خود رهبری مدیریت و جمع نکردند در حالیکه در تاریخ هم نوشته شده که حضرت علی (ع) همان شخصیت دوم عالم در صفین بواسطه نداشتن یاران بصیر مجبور به صبر شدند.

وی ادامه داد: عده ای فکر می کنند که فتنه ۸۸ صرفا یک دعوای سیاسی بین دو نامزد انتخاباتی بود در حالیکه رسانه های غربی تمام وقت به مدیریت فتنه می پرداخت که نمونه هایی از آن را در صدا و سیما مشاهده کردید، ضمن آنکه وقتی از کاندیداهای معترض دلیل اعتراض را خواستند گفتند باید انتخابات ابطال شود، گفتیم چرا؟ که پاسخ دادند چون رئیس جمهور چند ماه قبل با اموری تبلیغی ذهن مردم را از حقیقت منحرف کردند.

طرفداران غربی فتنه ۸۸ امروز از داعش حمایت می کنند

وی ادامه داد: ما در سال ۸۷ طوری عمل کردیم که آنها ما را کشوری هسته ای قلمداد کرده و مقدمات مذاکره را با طرح فریز – فریز یعنی انجماد همزمان تحریم و پیشرفت هسته ای فراهم کردند اما در ایام فتنه به یکباره اوباما و وزرای خارجه کشورهای غربی حرفشان را عوض کردند و پیشنهاد خروج سوخت را از کشور دادند، نظام این مساله را با طرح برزیل ترکیه مدیریت کرد که دنیا هم پذیرفت.

این مسئول تأکید کرد: در این هنگام یکی از اصلاح طلبان در مصاحبه ای به همراه پیامهایی دیگر از داخل، دشمنان را به تحریم های شدید تر توصیه کرد تا به اهداف جنبش سبز برسند، این بی انصافی را در کجا میتوان تحلیل کرد، چرا بعضی رسانه های غرب هم از داعش حمایت می کنند هم از فتنه گران؟ آیا این نشان دهنده این نیست که فتنه ۸۸ کاملا برنامه ریزی مزدوران غربی بوده است؟

ایران در میان جزایر تروریست نشین گلستان امنیت است

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اگر در فتنه ۸۸ به شعار "نه غزه نه لبنان" فتنه گران توجه می شد امروز داعش در خیابانهای تهران به یک زن شیعه رحم نمی کرد و ما امروز دارای چنین امنیتی نبودیم ما این همه هزینه های مادی و معنوی متحمل نشدیم که اینک براحتی از انقلابمان بگذریم.

وی افزود: ما به دنیای غرب بی اعتمادیم چون ۱۶۲ شبکه ماهواره دارند و نظام را با انواع حربه های فرهنگی مورد حمله قرار می دهند ولی با مدیریت رهبری و مقاومت ملت، امروز ما در بین جزایر تروریست نشین، دارای گلستان امنیت هستیم.

بذرپاش در پایان مسیر آینده این کشور و انقلاب را روشن دانست و متذکر شد: مردم و جوانان امروز از نسلهای قبل آماده تر هستند، تنها رمز پیرزوی بصیرت و در کنار رهبری ماندن است که با غیرت و همت ملت همیشه در صحنه ایران تبلور یافته است.