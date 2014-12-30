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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۲۷

واکنش 33نهاد اروپا به‌بازداشت شیخ‌علی‌سلمان

واکنش 33نهاد اروپا به‌بازداشت شیخ‌علی‌سلمان

33 نهاد اجتماعی اروپایی با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن بازداشت دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین اعلام کردند که دستگیری وی نقض آشکار آزادی بیان در این کشور محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرآت البحرین، 33 نهاد اجتماعی اروپایی با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که دستگیری شیخ سلمان توسط وزارت کشور بحرین به مثابه نقض آشکار حقوق آزادی بیان و تمایل مهار نشدنی برای توقف روند سیاسی در این کشور پس از شکست نظام امنیتی بحرین در مهار مردم و پافشاری آنها بر مطالبات قانونی خود محسوب می شود

در این بیانیه همچنین بر لزوم آزادی فوری و بدون قید و شرط شیخ سلمان و توقف اقدامات تحریک آمیز رژیم آل خلیفه تاکید شده است.

از سوی دیگر اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای درخصوص دستگیری «شیخ علی سلمان» دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین دستگیری وی را یک اقدام دیگر در راستای رویارویی رژیم بحرین با مخالفانش توصیف کرد.

بر اساس این بیانیه، اتحادیه اروپا دستگیری شیخ سلمان را یک خطر بزرگ توصیف کرد که وضعیت امنیتی و سیاسی این کشور را تهدید می کند.

اتحادیه اروپا همچنین با تاکید بر لزوم رعایت چارچوبهای مطلوب در روند تحقیق  از شیخ سلمان اعلام کرد که رژیم آل خلیفه باید شرایط حضور وکلای وی را در تمامی مراحل تحقیق فراهم کند.

در این بیانیه همچنین بر اتخاذ اقدامات عادلانه و شفاف در محاکمه وی توسط دستگاه قضایی بحرین تاکید و تصریح شده است که روند آشتی ملی بدون هیچ پیش شرطی تنها راهی است که ثبات و امنیت را به شهروندان بحرین باز می گرداند.

کد مطلب 2452245

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