افتتاح اتاق فکر نخبگان تهرانی در شورا/تقدیر از برگزیدگان کنکور

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال شاکری عضو شورای شهر تهران در ابتدای جلسه روز سه شنبه شورا با اشاره به اینکه 9 دی، روز بصیرت و آگاهی است، گفت: این اتفاقی که برای این برگزیدگان رخ داده است در زندگی آنها ماندگار خواهد بود.

وی ادامه داد: امروز اعلام می کنم که اتاق فکر نخبگان تهرانی شورا بزودی افتتاح خواهد شد.

علیرضا دبیر دیگر عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه نباید نخبه را رها کرد، گفت: این نخبگان باید کار اجرایی را یاد بگیرند نباید صرفا با دادن سکه ای از آنها تقدیر کرد. کشور باید در حفظ نخبگان برنامه داشته باشد.

هادی ساعی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز گفت: در کشور نخبگان زیادی را داریم که شناختی از آن نداریم آقای رستگار یکی از این افراد که توانسته است رئیس فدراسیون نخبگان جهان شود. باید از این افراد تقدیر شود.