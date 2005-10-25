گزارشي از آخرين روز برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب فرانكفورت

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر، به نقل از روابط عمومي معاونت امور فرهنگي، در اين روز دو موضوع دائما در سالن نشر ايران از زبان بازديد كنندگان مطرح مي شد يكي ارايه كتابهايي درباره فرهنگ و تمدن ايراني و آثار باستاني به زبان آلماني و موضوع ديگر، كه بيشتر از سوي ايرانيان درخواست و پيگيري مي شد ارايه كتابهاي بيشتري درباره موضوعات ديني، فلسفي، تاريخي و ادبيات ايراني دوران كهن و معاصر بود.

بنابراين گزارش در اين روز انتشارات آستان قدس رضوي رايت كتاب آموزشي ويژه كودكان را از يك ناشر آلمان خريداري كرد كه اين مجموعه شامل 120عنوان كتاب مي باشد.



همچنين ناشران ژاپني نيز با حضور در سالن ايران درباره خريد رايت كتاب « فيل در خانه تاريكي » اثر فيروزه گل محمدي به بحث و گفتگو پرداختند. ضمنا بنابر گفته فريده خلعتبري مدير انتشارات شياويز، كپي رايت بيش از 200 عنوان كتاب هاي اين ناشر به بيست كشور جهان فروخته شده است. ضمنا چندين تصويرگر خارجي تصاوير خود را كه طي پنج سال از مراكز تاريخي، طبيعي، مذهبي و توريستي ايران تهيه كرده اند جهت چاپ به ناشران ايراني در قالب يك كار مشترك عرضه كردند. همچنين انتشارات نگار نيز كپي رايت دو كتاب هنري درباره طراحي را از يك ناشر خارجي خريداري كرد.

اين گزارش حاكي است مصطفي رحماندوست و سيد علي كاشفي كه براي چندمين سال متوالي از سوي ارشاد با نمايشگاه هاي خارجي اعزام مي شوند ، به نمايندگي ازجشنواره بين المللي كتاب كودك و نوجوان كرمان كتابهايي مرتبط با حوزه كودكان در نمايشگاه كتاب فرانكفورت انتخاب كردند تا از ميان اين آثار برترين كتاب كودك و نوجوان جهان اسلام در جشنواره بين المللي كتاب كودك و نوجوان كرمان معرفي شود.

همچنين عدم حضور فعال نشر اسلامي در حوزه كودك نمايشگاه كتاب فرانكفورت باعث شده بود تا اين حوزه از نشر در اختيار مسيحيت قرار گيرد و ناشران اين حوزه با بستن قراردادهاي زيادي عملا اين عرصه از حوزه نشر را در اختيار خود گرفته بودند.

اين گزارش مي افزايد: امسال در سالن نشر ايران حوزه دين با 152 عنوان كتاب بيشترين آثار را عرضه كرد و انتشارات دانشگاه تهران نيز با ارايه 150 عنوان كتاب به زبان انگليسي و نمايش كتابهايي تحت عنوان 70 گنج از 70 سال گنجينه دانشگاه تهران توجه بسياري از ايران شناسان، اساتيد دانشگاه و محققان ايراني و خارجي را به خود جلب كرده بود.

بنابراين گزارش، رئيس نمايشگاه كتاب آلمان در گفت و گو با مدير بخش بين الملل نوزدهمين نمايشگاه كتاب تهران علاوه بر ثبت نام ناشران آلماني آمادگي ناشران اين كشور را در اجراي برنامه هايي در خصوص ورزش (به مناسبت برگزاري مسابقات جام جهاني فوتبال) و كپي رايت اعلام كرد كه مقرر شد جزئيات برنامه از سوي رئيس نمايشگاه كتاب آلمان به مسئولان برگزاري نمايشگاه كتاب نوزدهم تهران ارايه شود.

ضمنا خانم ون برگ معاون اتحاديه ناشران سوئيس نيز ضمن تاكيد بر حضور ناشران كشورش در نمايشگاه بين المللي كتاب تهران اعلام كرد يكي از نويسندگانمطرح حوزه ادبيات اين كشور ارديبهشت ماه به تهران مي آيد.

به گزارش مهر ، امسال نشر كودكان و نوجوانان در عرصه بين الملل از قالب هاي سنتي خارج و داراي فضاي چند رسانه اي شده كه شامل بهره گيري از كتاب، فيلم، CD، بازيهاي الكترونيكي، عروسك ها است كه ضرورت دارد مسئولان فرهنگي و ناشران كودك ايراني نيز در اين زمينه براي حضور و معرفي كتاب كودك ايران راهكارهايي را بينديشند.

همچنين جايگاه هنر حجمي در ترغيب به كتابخواني در نمايشگاه بين المللي كتاب فرانكفورت كاملا مشهود است.

در پايان ذكر اين نكته ضروري است، نمايشگاه بين المللي كتاب فرانكفورت به عنوان بزرگترين رويداد فرهنگي آلمان در شرايطي به پايان مي رسد كه در برگزاري هرچه بهتر اين نمايشگاه مديريت شهري و كليه نهادهاي خدمات رساني به بهترين شكل ممكن اين نمايشگاه را مديريت كردند و خاطره اي خوش و ماندگاري را در اذهان بازديدكنندگان به يادگار گذاشتند.