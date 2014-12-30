بازگشایی سفارت سوریه در کویت حامل یک پیام سیاسی مثبت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوطن چاپ سوریه، یک منبع مسئول در وزارت خارجه سوریه اعلام کرد: سوریه بازگشایی سفارت خود در کویت را حامل یک پیام سیاسی از سوی کویت می داند.

این منبع که خواست نامش فاش نشود افزود: 3 دیپلمات سوری روز گذشته برای بازگشایی سفارت دمشق در کویت راهی این کشور شدند. این اقدام با هدف ارائه خدمات کنسولگری و دیگر خدمات به ده ها هزار مهاجر سوری در کویت صورت گرفت.

خاطرنشان می شود کویت در سال 2012 به دلیل وقوع بحران در سوریه سفیر خود را از دمشق فراخواند و از سفیر سوریه نیز خواست که کویت را ترک کند. سفارت سوریه در کویت در آوریل سال گذشته میلادی بسته شده بود.

طبق آمارهای غیر رسمی، حدود 170 هزار سوری در کویت زندگی می کنند و 7 هزار نفر آنها اعتبار گذرنامه شان پایان یافته است.