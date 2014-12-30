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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۲۱

فروزی خبر داد:

وقوع ۳۶۷ زمین لرزه در استان کرمانشاه

وقوع ۳۶۷ زمین لرزه در استان کرمانشاه

کرمانشاه- مسئول شبکه لرزه نگاری استان کرمانشاه از وقوع ۳۶۷ زمین لرزه در استان طی نه ماهه اول امسال خبر داد.

فرهاد فروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه در مجموع ۳۶۷ مورد زمین لرزه در گستره استان کرمانشاه به وقوع پیوسته است.

مسئول شبکه لرزه نگاری استان کرمانشاه افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد کاهش را نشان می دهد.

فروزی خاطر نشان کرد: بزرگترین این زلزله ها با یزرگی ۵/۳ ریشتر در حوالی بخش مرزی سومار واقع در شهرستان قصر شیرین رخ داده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کرمانشاه از نظر خطر نسبی زلزله در حد متوسط به بالا قرار دارد باید در ساخت و سازها مقاوم سازی مورد توجه قرار گیرد.

فروزی گفت: رعایت نکات ایمنی می تواند عامل مهمی در جهت کاهش سوانح و حوادث طبیعی باشد.

کد مطلب 2452254

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