سوانح و حوادث مهمترین علت مرگ و میر کودکان زیر پنج سال است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه صادقی صبح سه شنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: بروز حوادث در این کودکان، اکثرا ناشی از بی توجهی مراقبین کودک است.

وی بیان کرد: حوادث ترافیکی، بسته شدن راه‌های تنفسی، سوختن با مواد داغ و شعله، نیش خزندگان و حشرات، عوارض ناخواسته دارویی، سقوط از ارتفاع، برخورد با نیروهای مکانیکی بی جان و جریان برق، مسمومیت، غرق شدگی و خشونت از عومل مرتبط به حوادث و سوانح است.

صادقی، ناهنجاری‌های مادرزادی و کروموزومی، بیماری‌های غدد و متابولیک، عفونی و انگلی، دستگاه تنفس، گوارش و عصبی، بیماری‌های خون و سرطان را برخی دیگر از عوامل مرگ و میر در کودکان زیر پنج سال عنوان کرد.

وی جدی ترین چالش‌های جامعه را مرگ و میر کودکان در ۵ سال اول زندگی دانست، بیان داشت: يکي از شاخص هاي مهم توسعه و سلامت در کشور و استان، کاهش ميزان مرگ و مير در این کودکان است.

مسئول برنامه کودکان استان تصریح کرد: کودکان بزرگترین سرمایه ملی هر جامعه ای هستند و بالاترین مسئولیت‌های والدین و جامعه در قبال آنها، حفظ سلامتی، کم کردن ابتلا به بیماری‌ها و جلوگیری از مرگ و میر و معلولیت در آنها است.

وی اقداماتي از جمله بالا بردن افزایش آگاهی خانواده ها در مورد پیشگیری از حوادث و همچنین شناخت مواقع اضطراري مراجعه به مرکز درمانی را، در کاهش میزان حوادث، بیماری‌های تنفسی و اسهال موثر دانست.

صادقی با تاکید بر اینکه هر ساله کودکان زیادی بر اثر بسته شدن راه تنفسی جان خود را از دست می دهند، هشدار داد: هنگام استفاده کودک از مغزها مانند بادام، فندق، پسته و کشمش مراقبت از آنها نیز ضروری است.

وی با بیان اینکه بسیاری از کودکان در هنگام بازی دچار حادثه می شوند، تصریح کرد: خانواده ها از ایمن بودن محل بازی مانند سرسره و تاب اطمینان داشته که البته ارگان های دیگر از جمله شهرداری ها، لازم است به این امر مهم، توجه کافی داشته باشند.

وی بیان کرد: کودکان ز یر ۵ سال را سوار تاب و صندلی معلق در زمین و هوا که به سقف اتاق وصل است، نکنید و همچنین مکان تفریح دور از جریان آب و برق را برای آنها انتخاب نمایید.

صادقی با اشاره به اینکه سموم و كودهاي شيميايي در باغ‌ها می توانند براي كودكان خطرناك باشد، اظهار داشت: سموم باغبانی و کودهای شیمیایی را دور از دسترس اطفال و در یک قفسه قفل دار نگهداری و به آنها یاد دهید که از خوردن برگ و یا دانه گیاهان اجتناب کنند.