رعايت ضوابط بهداشتی در اماكن پرورش طيور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شرايط آب وهوايي و احتمال شيوع برخي بيماريهاي دامي در كشور، دوشنبه شب كارگروه مبارزه با قاچاق دام استان قزوين با حضور نمايندگان استانداري و12 دستگاه اجرايي مرتبط در محل اداره كل دامپزشكي استان قزوين برگزار شد.

سید بهمن نقیبی در این جلسه اظهارداشت: در طول سال با توجه به شرايط جوي با تهديدهاي خاصي از انواع بيماريهاي دامي مواجه هستيم كه هم اينک با توجه به شروع فصل سرما، بيماري تب برفكي وآنفلوانزاي فوق حاد طيور، دامداريها ومرغداريهاي منطقه را تهديد مي کند.

وی افزود: با توجه به گزارش بيماري آنفلوانزاي فوق حاد در مناطقي از اروپا وآسيا وبا توجه به اينكه استان قزوين در مسير مهاجرت پرندگان قرار دارد رعايت ضوابط بهداشتي -قرنطينه اي در اماكن پرورش طيور ضروري است و تاكيد كرد كه هم اينک نگراني عمده اداره كل دامپزشكي استان قزوين بيماري تب برفكي است و تغيير چند باره سويه ويروس عامل تب برفكي ،پيشگيري از بيماري را با مشكل مواجه ساخته ويكي از مهمترين راههاي كنترل بيماري، جلوگيري از جابجايي و ورود بدون ضابطه دام از مناطق آلوده است.

نقيبي تاكيد كرد: واكسيناسيون دامها،احتمال بروز بيماري را كاهش مي دهد وليكن مهمترين عامل پيشگيري از شيوع بيماري ،اعمال ضوابط بهداشتي- قرنطينه اي در دامداريها است كه اين مهم تنها با همكاري همه جانبه دامداران و دستگاههاي اجرايي ميسر خواهد شد.

نقيبي همچنين در خصوص اقدامات دامپزشكي براي پيشگيري از بيماري تشريح كرد: اداره كل دامپزشكي استان قزوين با توجه به اهميت موضوع، واكسيناسيون پيش از موعد دامها را درسطح دامداريهاي استان آغاز كرده وبا اطلاع رساني به دامداران از طريق ارسال پيامک، درج اطلاعيه وخبر درصدا وسيما، خبرگزاريها ونشريات ،توزيع بروشورهاي آموزشي ومراجعه حضوري به دامداريها ،سعي در ارتقاء سطح اطلاعات بهداشتي دامداران کرده است.

در ادامه جلسه نمايندگان هريک از دستگاههاي اجرايي ضمن اذعان به اهميت پيشگيري از بروز بيماريهاي دام وطيور در منطقه ،آمادگي خود را براي همكاري با اداره كل دامپزشكي استان قزوين بيان داشتند ومواردي از قبيل ،خلاءهاي قانوني،كمبود اعتبارات ونيروي انساني را بيان کردند كه مقرر شد از طريق ستاد مبارزه با قاچاق كالا وارز استان، پيگيري شود.

بيماري تب برفكي به عنوان بيماري آندميک دركشور مطرح است كه با شيوع بيماري، خسارات سنگيني را به دامداران تحميل مي کند وبيماري آنفلوانزاي فوق حاد طيور نيزدر ساليان گذشته باعث بروز تلفات انساني بالايي در كشورهاي هنگ كنگ،اسپانيا و... شده است.