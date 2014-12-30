یخچال ساید بای ساید 6 در به بازار می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، وسایل متعددی برای تکمیل لوازم یک منزل مورد نیاز هستند که یخچال نیز یکی از این وسایل مصرفی است. در این میان یخچال ها از شکل قدیمی و سنتی خود فاصله گرفته اند تا بتوانند نیاز مخاطبان عصر مدرنیته را برآورده سازند.

ال جی یکی از کمپانی هایی است که در تولید و عرضه محصولات خانگی فعالیت دارد. این کمپانی را می توان جزو کمپانی های خلاق در محصولات خانگی دانست که نوآوری های متفاوتی را در عرضه محصولات خانگی اعمال می کند. این کمپانی اخیرا خبر از ارائه یخچالی با 6 در را منتشر کرده که می تواند دسترسی بهتری را به مصرف کنندگان ببخشد و کاربرد بیشتری نیز داشته باشد.

بنا به گزارشات منتشر شده، این یخچال Door-in-Door نام داشته و یکی از محصولات متفاوتی است که در سال 2015 میلادی عرضه خواهد شد. طراحان این یخچال معتقدند محصول جدید ال جی می تواند برای خانواده های پر جمعیت کاربرد داشته باشد. زیرا چنین خانواده هایی می توانند هر در یخچال را به یکی از اعضای خانواده خود اختصاص دهند تا از باز و بسته شدن مداوم در یخچال نیز ممانعت شود. با فشردن یک دکمه ساده می توان به درهای مختلف این یخچال متفاوت دسترسی پیدا کرد.



از دیگر ویژگی های این یخچال می توان به مواردی مانند راندمان بالایی از خنک کنندگی، قابلیت تنظیم دمای داخلی یخچال، سیستم ضد برفک، راه اندازی با کمترین انرژی، فیلتر Hygiene Freshف، Air fresh و ... اشاره کرد.