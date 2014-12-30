ایجاد بانک ژنتیک خبرنگاران/علت تفکیک نشدن آمار اسیدپاشی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد شجاعی در حاشیه همایش دو روزه سوء مصرف الکل در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت بودجه پیشنهادی سازمان پزشکی قانونی در سال 94 گفت: تمام بخش های قضایی کشور افزایش بودجه داشتند اما بودجه پزشکی قانونی با 6 درصد کاهش برای سال 94 حدود 69 میلیارد تومان است.

وی افزود: هنوز برنامه پنجم توسعه به دلیل نداشتن بودجه روی زمین مانده و نتوانسته ایم خودروها و تجهیزات حضور در صحنه جرم را تامین کنیم. همچنین تکمیل بانک ژنتیک کشور هم به دلیل همین نداشتن بودجه عقیم مانده است.

شجاعی ادامه داد: براساس تعریفی که داریم برای تکمیل بانک ژنتیک محکومان و زندانیان در اولویت هستند اما خبرنگاران را هم در اولویت قرار داده ایم و تاکنون 10 مرکز را راه اندازی کرده ایم که انجام هر عملیات برای یک بانک ژنتیکی حدود 600 هزار تومان هزینه دارد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به اینکه چرا آمار اسیدپاشی در مجموعه آمارهای پزشکی قانونی تفکیک نشده و با آمار سوختگی ادغام است، گفت: به خاطر این است که تعداد بسیار کمی اسید پاشی در طول سال داریم و نمی توانیم در این خصوص تفکیک آمار داشته باشیم.