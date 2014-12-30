فصلنامه تخصصی چکامه ارتباطات رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین شماره فصلنامه چکامه ارتباطات که صبح امروز با حضور دانشجویان، اساتید و مسئولان این دانشگاه رونمایی شد، به سواد رسانه ای، خوانش نوین رسانه در عصر پست مدرن در قالب هایی همچون، گفت و شنود، یادداشت و ترفندهای تکنولوژی های ارتباطی پرداخته شده است.

مهدی شاه نوروزی رییس مرکز آموزش علمی – کاربردی فرهنگ و هنر شماره یک اصفهان در این مراسم اظهار داشت:‌ نشریه های علمی دانشجویی، تجلی گاه آثار و تولیدات دانشجویان است که دیگر افراد نیز می توانند از آن استفاده کنند.

مدیر گروه رشته روابط عمومی این مرکز نیز با بیان اینکه ‌این نشریه تخصصی بدون اینکه هزینه مالی برای مرکز آموزش علمی- کاربردی فرهنگ و هنر شماره یک اصفهان ایجاد کند، منتشر شده است، ادامه داد: برای این مرکز آموزشی مایه افتخار بوده که چنین مجله وزین دانشجویی را منتشر کرده است.

حمید رضا عشقی پور افزود: آنچه دانشجویان در این مرکز از محضر اساتید مجرب فراگرفته اند در این نشریه متبلور شده است.

وی با بیان اینکه فصلنامه چکامه ارتباطات نخستین نشریه تخصصی این مرکز است،بیان داشت:‌ قصد آن داریم تا در شماره آینده این فصلنامه به موضوع (فرهنگ عامه) بپردازیم.

این مدرس دانشگاه اضافه کرد: اگر پیام را در حکم یک رسانه بدانیم، ما معتقدیم رسانه بایستی وسیله ای برای ارتقای بشر باشد نه خسران آن.