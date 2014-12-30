فعالیت نخستین مرکز اقامتی مصرف کنندگان الکل/آمار سوءمصرف الکل در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا نوروزی در حاشیه همایش دو روزه سوءمصرف الکل در کشور در جمع خبرنگاران گفت: مراکز اقامتی برای ترک مصرف کنندگان الکل همانند مواد مخدر نیست و تمام مراحل آن پایه طبی دارد برای همین اینگونه مراکز صرفا توسط وزارت بهداشت و تحت نظارت مستقیم پزشکان متخصص اداره می شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا مجوز ایجاد این مراکز داده می شود گفت: فعلا یک مرکز در خیابان حبیب اللهی تهران توسط وزارت بهداشت ایجاد شده و به صورت پایلوت درمان می کند و اگر به نتیجه رسیدیم توسعه مراکز را در دستور کار قرار دهیم که خدمات این مرکز هم سرپایی و هم اقامتی است.

دکتر احمد حاجبی مدیر کل دفتر سلامت روانی و اعتیاد وزارت بهداشت نیز در جمع خبرنگاران از مصرف سالانه یک بار توسط یک میلیون ایرانی خبر داد و گفت: بر اساس گزارش های سازمان بهداشت جهانی در سال 2014 در بخش مدیترانه شرقی حدود 5 درصد مردم در سال یک بار الکل مصرف می کنند که این آمار در آمریکا و اروپا چندین برابر است.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چند درصد ایرانی ها در سال یک بار الکل مصرف می کنند، افزود: آمارهایی که در سال 90 توسط وزارت بهداشت جمع آوری شده نشان می دهد این عدد 1.7 درصد که حدود یک میلیون نفر است نشان می دهد. همچنین آماری هم که در سال 91 گرفتیم 0.7 درصد مردم به الکل وابستگی دارند و 0.3 درصد هم سوءمصرف الکل دارند.

حاجبی با بیان اینکه از سال 91 پیشگیری و درمان مصرف الکل را در دستور کار قرار داده ایم، ادامه داد: پروتکل درمان اعتیاد به الکل اواخر سال 92 ابلاغ شد و ما در حال سطح بندی آن هستیم. البته نمی توانیم بگوییم که شخص با یک بار مصرف معتاد می شود زیرا این بستگی به نوع مصرف و فرد دارد.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اینکه حتی یک بار مصرف هم ممکن است به بدن آسیب بزند، گفت: حتی آنهایی هم که می گویند یک بار مصرف کرده ایم بدانند که قطعا به بدن ضرر می زند.