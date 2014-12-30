دشت قزوین احیاء شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی صبح سه شنبه به همراه جمعی از مدیران ومعاونین با آیت الله هادی باریک بین نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کردند.

آیت الله هادی باریک بین در این دیدار به توانمندی بخش کشاورزی و تاکید مقام معظم رهبری در این رابطه اشاره کرد و اظهارداشت: رهبری معظم انقلاب بر احیا کشاورزی و دشت قزوین تاکید فراوانی دارند که باید در این رابطه مسئولین سازمان جهاد کشاورزی فعالیت جدی داشته باشند.

امام جمعه قزوین خدمت گذاری به مردم به خصوص کشاورزان را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید تلاش کنیم خدمت گزاری خالصانه به مردم به خصوص کشاورزان زحمتکش را در اولویت برنامه های خود قرار داده که موجب رضای خدای تبارک وتعالی است.

نیازعلی ابراهیمی پاک رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در ادامه به وجود ظرفیت خوب بخش کشاورزی در استان اشاره کرد و اظهارداشت: استان قزوین پتانسیل خوب و ارزشمندی در موضوع کشاورزی داشته که امیدواریم بتوانیم با همراهی وهمکاری سایر مدیران ومعاونین بتوانیم به رشد وتوسعه بخش کشاورزی در استان کمک قابل توجهی کنیم.

این مسئول خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه استان قزوین در بخش کشاورزی توانمند است در سایر بخشهای مختلف صنعتی –دام وطیور نیز دارای ظرفیت بالایی داشته که توجه به این بخش از برنامه های جدی ماست.

ابراهیمی پاک به ساماندهی باغهای سنتی در استان پرداخت و بیان کرد: در رابطه با از بین رفتن باغهای سنتی نیز جلسات مختلفی با مسئولین وباغداران خواهیم داشت واین اجازه را نمی دهیم که باغها ی سنتی از بین برود.

سپس حجت الاسلام محمد حسن باریک بین امام جمعه موقت قزوین ضمن انتقاد از بین رفتن باغهای سنتی در استان اظهارداشت: متاسفانه چند سالی است که باغهای سنتی در این شهر مورد تخریب قرار گرفته که باید در این رابطه تدابیری اندیشید.

حجت الاسلام باریک بین ادامه داد: نباید اجازه بدهیم که این باغها که زمانی هویت استان بوده به راحتی از بین برود.

امام جمعه موقت قزوین تصریح کرد: دشت قزوین که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده باید اولویت اول مسئولین جهاد کشاورزی استان باشد.

حجت الاسلام باریک بین ضمن تبریک این انتصاب گفت: خوشبختانه شما که قبلا نیز با مسایل ومشکلات کشاورزان آگاهی داشته اید امیدواریم بتوانید با بهره گیری از نخبخگان امر کشاورزی به توسعه و پیشرفت کشاورزی در استان قدمهای خوبی بردارید.