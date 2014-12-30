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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۴۸

اکبری فر اعلام کرد:

پوشش سوادآموزی ۱۶۰۰ نفر ولی بیسواد در اردبیل

پوشش سوادآموزی ۱۶۰۰ نفر ولی بیسواد در اردبیل

اردبیل – معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: در پی اجرای طرح آموزش اولیای بیسواد، هزار و ۶۰۰ ولی بی سواد تحت پوشش سواد آموزی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیوان اکبری فر پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از دوره های آموزشی سواد آموزی اردبیل تصریح کرد: نزدیک به هشت هزار نفر اولیای بیسواد در سال تحصیلی ۹۲- ۹۳ شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه عمده اولیا در میان دانش آموزان دوره متوسطه شناسایی شده اند، اضافه کرد: تاکنون موفق به ثبت نام هزار و ۶۰۰ ولی در دوره های سوادآموزی شده ا i یم.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان اجرای این طرح را با هدف بهره گیری از مشارکت مدارس در امر سوادآموزی قابل توجه خواند و گفت: از خود دانش آموزان، مربیان مدارس و مدیران در این طرح کمک گرفته می شود.

اکبری فر تصریح کرد: دوره سواد آموزی در دو مرحله انجام می شود که در مرحله اول فرد بیسواد مطلق با گذراندن ۴۰۰ ساعت آموزشی و آزمون نهایی مدرک معادل سوم ابتدایی را دریافت می کند.

وی افزود: در دوره دوم فردی که مرحله اول را سپری کرده تا ۶۰۰ ساعت آموزش حضوری و ۲۰۰ ساعت آموزش غیر حضوری مدرک معادل ششم ابتدایی را دریافت می کنند.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان در عین حال به برگزاری دوره جلوگیری از رجعت مجدد به بیسوادی اشاره و بیان کرد: این دوره نیز به مدت ۱۳۰ ساعت آموزش غیر حضوری و ۷۰ ساعت آموزش حضوری در نظر دارد مهارت های خواندن و نوشتن را تحکیم کند.

به گفته اکبری فر جایزه سواد آموزی برای هر دوره در نظر گرفته شده و اگر هر فردی بتواند یک بیسواد را سواددار کند در دوره اول شش میلیون ریال در دوره دوم و انتقالی هفت میلیون ۵۰۰ هزار ریال و در دوره تحکیم ۹۰۰ هزار ریال پاداش دریافت خواهد کرد.

 

 

کد مطلب 2452279
محمد میرزایی ناطق

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