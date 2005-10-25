ايرانيان بخوبي با قرآن كريم عجين هستند

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" دكتر يفيم رضوان افزود: اگر بخواهيم قرآن را به دلها ببريم بايد از تمام مسائل بطور همزمان بهره مند شويم .

وي كه ناشركتاب " قرآن و جهاد" است، تأكيد كرد: بايد كساني قرآن را آموزش دهند كه متخصص و آشنا به اين كتاب الهي باشند و از دافعه جلوگيري كنند .

اين محقق روسي در غرفه خود، در بخش بين الملل نمايشگاه قرآن كريم، قرآني به خط كوفي و نگاشته شده توسط عثمان خليفه سوم را به نمايش گذاشته بود كه به قرن هشتم هجري تعلق دارد. به گفته رضوان، جلد اين قرآن امروزي و از جنس طلا و جواهرات ناب است و توسط انتشارات آناتئلي روسيه بازسازي شده است .

كتاب "قرآن و جهاد" كه از سوي دكتر يفيم رضوان منتشر شده در سال 2001 به عنوان بهترين كتاب سال روسيه و در سال 2002 نيز اين كتاب موفق به كسب عنوان بهترين كتاب در جايزه جهاني كتاب تهران شد .

بخش بين الملل نمايشگاه قرآن كريم روز يكشنبه اول آبان ماه به پايان رسيد .