به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر والیبال جام زنده یاد حسین معدنی روز چهارشنبه در شهرهای ارومیه، ورامین، بندرعباس، مشهد، زاهدان و گنبد پیگیری خواهد شد.

در نخستین مسابقه این هفته شهرداری ارومیه تیم صدرنشین گروه دوم میزبان نارنجی‌پوشان سایپا خواهد بود. به احتمال زیاد مهمترین غایب این دیدار سعید معروف پاسور و کاپیتان تیم شهرداری ارومیه خواهد بود که برای پیوستن به کازان روسیه در تهران بسر می‌برد.

شهرداری ارومیه که در دور رفت شش پیروزی متوالی به دست آورد اگر در این مسابقه مغلوب سایپا شود بازهم رتبه نخست را در اختیاز خواهد داشت اما پیروزی شاگردان فرشاد سعیدی در برابر هزاران تماشاگر ارومیه‌ای در سالن غدیر کمی سخت به نظر می‌رسد، هر چند تنها ست واگذار شده ارومیه در دور رفت برابر سایپا بوده است. بازی دور رفت دو تیم سه بر یک به سود ارومیه در کرج به پایان رسید. سایپا با هفت امتیاز در رتبه چهارم و شهرداری ارومیه با 18 امتیاز صدرنشین این گروه است.

در دومین مسابقه این هفته لیگ برتر والیبال، تیم‌های متین ورامین و مهر پارس فارس در سالن شهید گل عباسی ورامین به مصاف یکدیگر می‌روند. متین با 12 امتیاز از چهار پیروزی دور رفت در رتبه سوم گروه است اما مهر پارس بدون امتیاز و پیروزی، قعرنشین این گروه است. دیدار دو تیم در دور رفت نیز سه بر یک به سود متین در شیراز تمام شده بود و شاگردان بهروز عطایی سرمربی متین که رقابت نزدیکی با وزارت دفاع دارند، این هفته فرصت مناسبی برای کسب سکوی دوم جدول این گروه را خواهند داشت. چرا که وزارت دفاع این هفته استراحت دارد.

دو رقیب دیگر این گروه یعنی آلومینیوم المهدی و نوین کشاورز تهران که با هفت امتیاز به ترتیب در رتبه‌های پنجم و ششم گروه دوم لیگ برتر والیبال قرار دارند، در هفته هشتم این رقابتها در بندرعباس به مصاف یکدیگر می‌روند.

با توجه به اینکه سایپا در ارومیه به میدان می‌رود و احتمال شکست ارومیه صدرنشین کمی سخت به نظر می‌رسد، پیروز دیدار المهدی و نوین کشاورز می‌تواند به رتبه چهارم جدول رده‌بندی صعود کند. شاگردان مسعود آرمات سرمربی نوین در بازی دور رفت به سختی در خانه والیبال و با نتیجه سه بر دو المهدی را شکست دادند.

در گروه یک لیگ برتر والیبال و در هفته نخست دور برگشت سه مسابقه برگزار خواهد شد که میزان 13 امتیازی در سالن مهران مشهد میزبان ملی‌پوشان نوجوان در تیم ارتعاشات خواهد بود. میزان که رتبه سوم را در اختیار دارد در دور رفت چهار پیروزی کسب کرده است و این هفته در مشهد به دنبال کسب پنجمین پیروزی خود خواهد بود. زیرا ارتعاشات برای کسب تجربه بازیکنانش به این رقابتها آمده و تا کنون نیز پیروزی نداشته است و در رتبه هفتم جدول این گروه قرار دارد.

شهرداری زاهدان با هدایت جبار قوچان‌نژاد در این هفته میزبان همنام تبریزی خود در سالن استانداری زاهدان خواهد بود تا شکست سه بر دو بازی رفت را جبران کند. شهرداری زاهدان با هشت امتیاز در رتبه پنجم جدول قرار دارد و در صورت پیروزی امکان صعود حداقل یک پله در جدول را خواهد داشت. شهرداری تبریز با 13 امتیاز در رتبه دوم است و در صورت کسب سه امتیاز این مسابقه می‌تواند صدر جدول این گروه را از پیکان بگیرد، اما کار سختی برابر زاهدان خواهد داشت زیرا تیم‌های بزرگی در زاهدان مغلوب شدند.

شهر گنبد در آخرین مسابقه هفته نخست دور برگشت لیگ برتر والیبال شاهد شهرآورد دیگری خواهد بود تا دو تیم تعاون و بازرگانی جواهری به مصاف یکدیگر بروند. دیدار رفت را بازرگانی سه بر یک به سود خود خاتمه داد و در حال حاضر با 9 امتیاز در رتبه چهارم گروه قرار دارد. جواهری اگر بازهم پیروز این میدان باشد، جایگاهش تغییری نخواهد کرد. اما تعاون که با پنج امتیاز در رتبه ششم گروه است، به شرطی که شهرداری زاهدان مغلوب شود و جواهری سه امتیاز کامل به دست آورد با نماینده زاهدان در امتیاز برابر خواهد شد و معدل پوئن‌ها می‌تواند جایگاه دو تیم را مشخص کند. شش تیم لیگ برتر جوانان نیز این هفته در گنبد هستند و تماشای این دیدار می تواند برای آنان بسیار با ارزش و همراه با کسب تجربه باشد.

در گروه اول لیگ برتر تیم پیکان تهران در این هفته استراحت خواهد داشت.



برنامه کامل هفته نخست دور برگشت لیگ برتر والیبال به شرح زیر است:



گروه اول

* میزان خراسان - ارتعاشات صنعتی ایران، سالن مهران، ساعت 17

* شهرداری زاهدان - شهرداری تبریز، سالن استانداری، ساعت 17

* بازرگانی جواهری گنبد - تعاون گنبد، سالن المپیک، ساعت 17



گروه دوم

* شهرداری ارومیه - سایپا البرز، سالن غدیر، ساعت 17

* متین ورامین - مهر پارس فارس، سالن گل عباسی، ساعت 17

* آلومینیوم المهدی بندرعباس - نوین کشاورز، سالن فجر، ساعت 17