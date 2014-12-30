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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۴۶

با حضور معاون وزیر بهداشت؛

اولین آزمایشگاه بافت شناسی غرب کشور در کرمانشاه افتتاح شد

اولین آزمایشگاه بافت شناسی غرب کشور در کرمانشاه افتتاح شد

کرمانشاه- اولین آزمایشگاه بافت شناسی غرب کشور با حضور معاون وزیر بهداشت در کرمانشاه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه اولین آزمایشگاه بافت شناسی غرب کشور با حضور رسول دیناروند، معاون وزیر بهداشت و درمان در کرمانشاه افتتاح شد.

مدیر آزمایشگاه کنترل غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در حاشیه افتتاح این آزمایشگاه به  خبرنگار مهر، گفت: آزمایشگاه بافت شناسی در مجموع با اعتبار ۳۰۰ میایون تومان به بهره برداری رسیده است.

مجید محمودی افزود: بررسی فرآورده های گوشتی و تعیین اینکه این فرآورده ها از چه بافت هایی برداشته شده از جمله فعالیت هایی است که در این آزمایشگاه انجام می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: نمونه ها از اماکن مختلف حوزه مدیریت مواد غذایی معاونت غذا و دارو و نهادهای بازرسی به آزمایشگاه وارد می شود.

گفتنی است، کارگاه تعمیرات تجهیزات پزشکی غرب کشور نیز امروز با حضور معاون وزیر بهداشت در کرمانشاه افتتاح شد.

کد مطلب 2452285

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