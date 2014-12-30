کریمان بار دیگر حماسه آفریدند/ آغاز اجتماع بزرگ ۹ دی در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، امروز گوشه گوشه استان کرمان شاهد حماسه آفرینی ملتی غیور و انقلابی هستند که از ابتدای انقلاب تاکنون بارها ولایتمداری و پایبندی خود به ارزشهای انقلاب را به تصویر کشیده اند.

تجمع بزرگ مردم شهر کرمان نیز از ساعت ۹ صبح امروز در اطراف حسینیه ثارالله این شهر آغاز شده و اقشار مختلف مردم از پیر و جوان و زن و مرد در کنار یکدیگر در صحنه حضور یافته تا اتحاد و همدلی خود را به رخ جهانیان بکشانند.

فریادهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر ضد ولایت فقیه، حسین، حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست، راه خمینی پاینده باد رهبر ما خامنه‌ای زنده باد و مرگ بر منافق فتنه گر به گوش می رسد.

در این آیین بیانیه مشترک نماینده ولی فقیه در استان کرمان و استاندار کرمان به مناسبت ۹ دی قرائت شد.

همچنین سخنرانی حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع مردم کرمان آغاز شده است.