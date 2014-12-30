کنفدراسیون فرهنگ و هنر به ثبت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل ارجمندی مدیرعامل صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامهنگاران صبح امروز سهشنبه ۹ دی در صبحانه کاری وزیر ارشاد با فعالان بازار سرمایه، با اشاره به اولویتهای کاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فعال کردن حوزه اقتصاد فرهنگ در دوره جدید، گفت: ساماندهی صنوف فرهنگی از جمله این محورهاست. باید بپذیریم که تشکلهای صنفی ما چندان قدرت مانور و فعالیت گستردهای ندارند و لذا وزارت ارشاد باید در این خصوص دست به اقداماتی بزند.
وی افزود: در این زمینه یک منشور همکاری حدودا ۲۵ صفحهای با بخشهای مختلف برای ساماندهی صنوف فرهنگی تدوین شدهاست و خوشحالم که امروز اعلام کنم در حال حاضر کنفدراسیون فرهنگ و هنر بهعنوان اولین خروجی این تلاشها، در اتاق بازرگانی ایران ثبت شدهاست و فردا (چهارشنبه ۱۰ دی) اولین جلسه اش را در اتاق بازرگانی برگزار میکند.
ارجمندی همچنین با اشاره به فروش ۲۴ میلیارد تومانی فیلمها در گیشههای کشور در سال ۹۲، میزان فروش فیلم را در ۹ ماهه اول امسال بیش از ۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد، با این حال گفت: این عدد، عدد بسیار پایینی است، تا رسیدن به وضعیت مطلوب، فاصله بسیاری داریم.
مدیرعامل صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامهنگاران با اشاره به دو تفاهمنامهای که وزارت ارشاد با وزارتین نفت و صنایع و معادن امضا کرده است، آنها را تلاش هایی در جهت فعال کردن حوزههای فرهنگی در زمینه های مربوطه خواند و همچنین گفت: ما تلاش کردهایم که موسسات و بانکها را به سرمایهگذاری در حوزههای فرهنگی و هنری تشویق کنیم و در این زمینه در حال حاضر حدود ۳ بانک، سرمایهگذاری برای حمایت از فعالیتهای فرهنگی و هنری را در دستور کار خود قرار داده اند.
ارجمندی همچنین با اشاره به شیوه غلط تامین مالی برای پروژههای فرهنگی و هنری در ایران که عمدتا از بازار پول صورت میگیرد، ورود پول را به عنوان اسپانسرشیپ عرصه فرهنگ و هنر، یک معضل خواند.
مدیرعامل صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران که در پایان این نشست تفاهمنامهای را با مدیرعامل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران امضا کرد، خواستار تشکیل کارگروهی مشترک برای پیگیری مفاد مندرج در این تفاهم نامه شدذ.
ارجمندی همچنین از فعالان بازار سرمایه خواست نسبت به سرمایه گذاری در صندوق نیکوکاری که اخیرا مجوز خود را اخذ کرده است، اقدام کنند.
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