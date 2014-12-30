رئیس جمهور وارد فرودگاه بین المللی چابهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور که با هدف بازدید و بررسی روند طرح های توسعه ای در بندر چابهار به این منطقه سفر کرده است از صنایع پتروشیمی و زیر ساخت های بندر چابهار در این سفر بازدید می کند.

معاون اجرایی رئیس جمهور در همین رابطه به خبرنگاران گفت: دکتر روحانی بازدید از طرح توسعه بندر چابهار، عقد قرارداد ساخت مخازن پتروشیمی و صنایع در محوطه اسکله شهید بهشتی، بازدید از طرح توسعه راه آهن، پتروشیمی و چند طرح بزرگ عمرانی را در برنامه کاری خود دارد.

محمد شریعتمداری بیان داشت: هدف از سفر رئیس جمهور به بندر چابهار پیگیری و رصد روند توسعه زیر ساخت ها و پروژه های مهم به تصویب رسیده در این منطقه است.

به گزارش خبرنگار مهر، ره آورد سومین سفر استانی رئیس جمهور و حضور وی در شورای اداری سیستان و بلوچستان در ۲۷ فروردین ماه سال جاری ۹۹ طرح عمرانی و صنعتی در راستای توسعه و آبادانی این استان بوده است.

در جلسه شورای اداری سیستان و بلوچستان که فروردین ماه سال جاری در شهرستان کنارک و با حضور رئیس جمهور و هیئت دولت برگزار شد ۹۹ طرح در زمینه های مختلف از جمله طرح های عمرانی، اقتصادی، کشاورزی، شیلاتی، فرهنگی و بهداشتی با اعتبار۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت.