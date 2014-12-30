به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی عصر دوشنبه طی سخنانی به مناسبت روز ۹ دی در جمع بسیجیان اراک با تأکید بر اینکه بصیرت داروی درد فتنه است، اظهار داشت: اصولا ابزار دشمنان در هنگام بر افراشته شدن پرچم نبرد الهی، ایجاد فتنه بوده است.

وی با بیان اینکه گمان ها و شک ها آتش فتنه را شعله ور می کند اظهار داشت: گمان‌ها و شک‌ها را می‌توان دو عامل اساسی در بروز فتنه دانست که اگر فرد پس از ارائه دلایل و برهان‌ها پیرامون موضوعی خاص به شک خود ادامه دهد به آتش فتنه دامن خواهد زد.

دبیر کل مجمع با بیان اینکه قیام امام حسین از قیام های فتنه شکن است، اظهار داشت: یکی از نتایج قیام حسینی شکست فتنه بنی امیه بود قیام سید الشهداء کاملا میان حق و باطل مرز کشید و همه متوجه شدند که حسین حق است و یزید باطل.

وی با بیان اینکه با قیام امام حسین(ع) مرز بین حق و باطل به طور کامل مشخص شد ادامه داد: اگر دشمن در آن زمان موفق می‌شد تا اهداف خود را ترویج دهد قطعاً زهد، تقوا، اسلام، عفاف، پاک‌دامنی و... به ضد ارزش تبدیل می‌شدند.

آیت الله اراکی گفت: ترویج اسلام و باقی ماندن این دین تا کنون مرهون رشادت‌ها و قیام این امام بزرگوار است که اگر قیام ایشان نبود قطعا ارزش‌های دینی نیز از بین می‌رفت.

به گفته وی، قیام عاشورا قیامی فتنه شکن و روشنگر برای اثبات حقانیت امام علی(ع) به شمار می‌رود.

دبیرکل مجمع اظهار داشت: امام علی(ع) نیز تشیع را پایه‌ریزی کرده و قشر عظیمی از مسلمانان را با کمک اصحاب خود در منطقه تربیت کردند.

آیت الله اراکی گفت: این امام بزرگوار اموال بیت‌المال را به طور مساوی در میان مسلمانان تقسیم می‌کردند که همین موضوع سبب شد تا دشمنان به ایجاد فتنه پرداخته و در مقابل ایشان صف‌آرایی کنند.

وی افزود: راهی که دین اسلام و تشیع در پیش گرفته با برهان و روشنی آمیخته شده و برای بیان مسائل آن نیازی به مطرح شدن دلیل نیست، چراکه این راه روشن و مشخص است.

آیت الله اراکی با بیان اینکه یکی از راهکارهای اهل فتنه زیر سوال بردن مسائل بدیهی است، اظهار داشت: فتنه گران می‌خواهند مسائل روشن را با برهان‌های خود زیر سوال برده و حقانیت آن را با شک آمیخته کنند.

دبیر کل مجمع در ادامه با اشاره به ویژگی های رهبر در جامعه اسلامی اظهار داشت: اگر مردم در جامعه اسلامی بخواهند یک رهبر انتخاب کنند این رهبر باید ملاک هایی نظیر فقیه بودن و عادل بودن را دارا باشد و هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که رهبر فاقد مؤلفه های بالا باشد. انتخاب رهبر هم باید توسط افراد مورد اعتماد که از آنها به خبرگان تعبیر می شود، صورت گیرد.

آیت الله اراکی اظهار داشت: ولایت فقیه که قانون اساسی ما آن را تدوین کرده است بهترین روش برای انتخاب رهبری در جامعه است و هیچ عقل سلیمی آنرا رد نمی کند.

وی با بیان اینکه هیچ امتی موفق نمی شود مگر اینکه تبعیت از رهبری داشته باشد اظهار داشت: هم اکنون در غرب تبعیت از رهبر به عنوان یک اصل مطرح شده که این امر کشورهای این‌چنینی را به ابرقدرت در جهان تبدیل کرده است.