ضرورت تولید فکر در عرصه فرهنگی برای نهج البلاغه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن عاملی صبح سه شنبه در دیدار با اعضای هیئت علمی و کارگروه های تخصصی بنیاد نهج البلاغه اردبیل افزود: نباید این نفیسه مرقومه همچون صاحبش در مظلومیت باشد.

وی مسئولیت خطیر نهج البلاغه به عنوان مرجعیت رسمی برای متون دینی را یادآور شد و ادامه داد: نهج البلاغه اثری است که هر چه عمیق تر در آن اندیشه می کنی، عقل می ایستد و حیرت تمام وجود بشر را فرا می گیرد.

امام جمعه اردبیل تصریح کرد: حضرت علی (ع) افق علمی بسیار بلندی داشته و به همین خاطر است که عقل انسان متحیر در تدوین نهج البلاغه آن هم در شرایط روزگار قدیم است.

وی با اشاره به فصاحت بی نظیر نهج البلاغه اضافه کرد: عقل از این همه فصاحت در حیرت است و باید گفت که الفاظ نهج البلاغه عرش نشین هستند و اهل ادب با خواندن نهج البلاغه و دیدن جمال و فصاحت بی نظیر آن، بی اختیار سجده به جا می آورند همانطوری که در ماجرای حضرت یوسف (ع)، بانوان با دیدن زیبایی و جمال حضرت بی اختیار دست های خود را بریدند.

عاملی نهج البلاغه را سرمایه ای عظیم برای عالم اسلام توصیف کرد و تاکید کرد: اگر این کتاب گرانسنگ در اخیتار ملل دیگر بود به یقین در همه حوزه ها استفاده های فراوانی را از آن می کردند چراکه این کتاب در همه عرصه ها و حوزه ها حرفی برای گفتن داشته و به عنوان راهنمای بشر است.

وی با بیان این نکته که به یقین دست غیب پروردگار عالم این کتاب گرانسنگ را به دست ما رسانده است تا از آموزه های آن در مسیر سعادت و تعالی بهره ببریم، عنوان کرد: نهج البلاغه سرمایه ای عظیم در اختیار شیعه است.

نماینده ولی فقیه در استان متذکر شد: بنیاد نهج البلاغه دفتر استان اردبیل با مجموعه فاخر خود باید با همه توان علمی در این عرصه ورود پیدا کرده و به شبهات مطرح و ایجاد شده در اذهان جوانان پاسخگو باشد.

وی خواستار انتشار فصلنامه نهج البلاغه با محتوای تولیدی در استان شد و افزود: در این عرصه که کتاب های ساندویچی وهابیت و عرفان های نوظهور در همه مکان های عمومی کشورهای دیگر عرضه می شود، ما باید با تولید محتوای غنی از نهج البلاغه به مقابله با ترویج افکار و اندیشه های باطل آنها به پا خیزیم.