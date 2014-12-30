مشارکت جدید نفتی ایران و اروپا/ ورود اولین شرکت اروپایی به صنعت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با گروه 1+5 هنوز به توافق نهایی منجر نشده است اما به دلیل پتانسیل بالای صنعت نفت ایران از حیث ذخایر نفت و گاز شرکت های اروپایی مذاکرات چراغ خاموشی را با ایران آغاز کرده اند.

از این رو پس از آنکه مذاکرات و مکاتباتی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های انی ایتالیا و لوک اویل روسیه انجام شد، اولین قرارداد نفتی با یک شرکت اروپایی هم امضا شده است.

در حال حاضر و به استناد گزارش موسسات معتبر بین‌المللی همچون برتیش پترولیوم انگلیس، ایران با در اختیار داشتن 157 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام و بیش از 34 تریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعی بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکربوری جهان است.

بر اساس برآوردهای انجام گرفته ایران بدون انجام اکتشافات جدید ایران دست کم تا 50 سال آینده نفت خام و 80 سال آینده گاز طبیعی برای تولید و صادرات در اختیار دارد.

با این وجود طرح های جدید اکتشاف نفت و گاز در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است به طوری که در کنار آغاز فعالیت های اکتشافی ذخایر نا متعارف نفت و گاز "شیل نفت و شیل گس"، برای نخستین باتر برنامه جدیدی به منظور اکتشاف هیدروکربورها در گنبدهای نمکی آغاز شده است.

هرمز قلاوند در پاسخ به مهر درباره جزئیات کشف نفت وگاز در گنبدهای نمکی، گفت: تا کنون هیچ گونه فعالیت اکتشافی نفت و گاز در گنبدهای نمکی ایران انجام نشده است و با فنآوری های فعلی هم امکان لرزه نگاری در گنبدهای نمکی وجود ندارد.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه اخیرا قراردادی با یک شرکت اروپایی برای انجام فعالیت اکتشافی در گنبدهای نمکی کشور انجام شده است، تصریح کرد: این فعالیت اکتشافی با استفاده از تکنولوژی این شرکت بین المللی انجام خواهد گرفت.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در کنار اجرای این پروژه اکتشافی نفت و گاز در گنبدهای نمکی مذاکراتی هم با این شرکت اروپایی برای انتقال دانش فنی انجام گرفته است، تاکید کرد: از سوی دیگر هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران هم مصوباتی برای همکاری با این شرکت اروپایی صادر کرده است.

هرمز قلاوند مدیر امور اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اخیرا در جمع خبرنگاران از مذاکره با 18 شرکت بین‌المللی برای امضای قراردادهای اکتشاف و توسعه در 40 بلوک اکتشاف جدید نفت وگاز ایران خبر داده و تاکید کرده است: از 40 بلوک جدید اکتشافی 15 بلوک در قالب قراردادهای جدید صنعت نفت به شرکت‌های خارجی معرفی می شوند.

شرکت ملی نفت همچنین پیشتر، اعلام کرده بود: ایران از حیث اکتشافات جدید نفت و گاز به ویژه در سال های اخیر میلادی به رتبه اول جهان دست یافته است، بر اساس گزارش رسمی اوپک، جایگاه نفتی ایران از چهارم به سوم جهان پس از کشورهای ونزوئلا و عربستان ارتقا یافته است.