به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور دکتر مجید محمودیان و حمیدرضا غلامزاده از ساعت ۸ تا ۱۱ در این پژوهشگاه برگزار می شود.
پژوهشگاه در خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه(۲) واقع است.
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نشست علمی« مخاطرات سبک زندگی اسلامی- ایرانی» را فردا چهارشنبه ۱۰ دی برگزار می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور دکتر مجید محمودیان و حمیدرضا غلامزاده از ساعت ۸ تا ۱۱ در این پژوهشگاه برگزار می شود.
پژوهشگاه در خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه(۲) واقع است.
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