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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۰۹

چهارشنبه ۱۰ دی ماه؛

نشست علمی«مخاطرات سبک زندگی اسلامی- ایرانی» برگزار می‌شود

نشست علمی«مخاطرات سبک زندگی اسلامی- ایرانی» برگزار می‌شود

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نشست علمی« مخاطرات سبک زندگی اسلامی- ایرانی» را فردا چهارشنبه ۱۰ دی برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور دکتر مجید محمودیان و حمیدرضا غلامزاده از ساعت ۸ تا ۱۱ در این پژوهشگاه برگزار می شود.

پژوهشگاه در خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه(۲) واقع است.

کد مطلب 2452300

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    نظرات

    • علی بوربور ۱۳:۱۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۹
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      با سلام و خسته نباشید دومین جلسه سبک زندگی ایرانی اسلامی با سخنرانی حجت الاسلام دهنوی تاریخ : پنج شنبه 1393/10/11 از ساعت 18 آدرس : تهران - افسریه 15 متری سوم مسجد بعثت افسریه لطفا در صورت امکان اطلاع رسانی گردد باتشکر. جهت اطلاعات بیشتر به سایت ما سر بزنید www.peirovan.ir

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