به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور دکتر مجید محمودیان و حمیدرضا غلامزاده از ساعت ۸ تا ۱۱ در این پژوهشگاه برگزار می شود.

پژوهشگاه در خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه(۲) واقع است.