  1. هنر
  2. سینمای ایران
۹ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۰۶

موافقت با عرضه و ساخت 7 فیلم در شبکه نمايش خانگی

موافقت با عرضه و ساخت 7 فیلم در شبکه نمايش خانگی

شورای صدور پروانه نمایش خانگی با عرضه پنج عنوان موافقت کرد و شورای پروانه نمایش خانگی نیز با ساخت 2 فیلمنامه موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه 7 دی شورای پروانه نمایش خانگی كه با حضور اكثریت اعضا برگزار شد، با عرضه فیلم‌های «مثبت دات منفی» به تهیه‌كنندگی حسن داها و به کارگردانی هادی رمضان‌پور، «گور به گور» به تهیه‌كنندگی علیرضا پناهی و به کارگردانی فرشاد ارج، «غریبه‌ها» به تهیه‌كنندگی رقیه حسینی و به کارگردانی محسن یوسفی، «سرزمین نفرین» به تهیه‌کنندگی بهروز مقصودی و عباس آریایی روش و به کارگردانی بهروز مقصودی و «آناشن» به تهیه كنندگی و کارگردانی حسین محبی موافقت شد.

همچنین در این جلسه با عرضه 2 عنوان فیلم خارجی نیز موافقت به عمل آمد.

موافقت با ساخت 2 فیلم در شبکه نمایش خانگی  

همچنین در جلسه شورای پروانه ساخت با ساخت فیلم‌های «تاول» به تهیه کنندگی رضا زنده جاه و منصور شهبازی و به کارگردانی بهمن کامیار و «یک زندگی» به تهیه‌کنندگی مهدی مددکار و علی انصاریان و به کارگردانی آرش سجادی حسینی موافقت به عمل آمد.

کد مطلب 2452302

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها