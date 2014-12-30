موافقت با عرضه و ساخت 7 فیلم در شبکه نمايش خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه 7 دی شورای پروانه نمایش خانگی كه با حضور اكثریت اعضا برگزار شد، با عرضه فیلم‌های «مثبت دات منفی» به تهیه‌كنندگی حسن داها و به کارگردانی هادی رمضان‌پور، «گور به گور» به تهیه‌كنندگی علیرضا پناهی و به کارگردانی فرشاد ارج، «غریبه‌ها» به تهیه‌كنندگی رقیه حسینی و به کارگردانی محسن یوسفی، «سرزمین نفرین» به تهیه‌کنندگی بهروز مقصودی و عباس آریایی روش و به کارگردانی بهروز مقصودی و «آناشن» به تهیه كنندگی و کارگردانی حسین محبی موافقت شد.

همچنین در این جلسه با عرضه 2 عنوان فیلم خارجی نیز موافقت به عمل آمد.

موافقت با ساخت 2 فیلم در شبکه نمایش خانگی

همچنین در جلسه شورای پروانه ساخت با ساخت فیلم‌های «تاول» به تهیه کنندگی رضا زنده جاه و منصور شهبازی و به کارگردانی بهمن کامیار و «یک زندگی» به تهیه‌کنندگی مهدی مددکار و علی انصاریان و به کارگردانی آرش سجادی حسینی موافقت به عمل آمد.