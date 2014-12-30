«شاهزاده و گدا» به صداگذاری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «شاهزاده و گدا» به تهیه‌کنندگی علی بهادر و کارگردانی رسول محمدی مراحل تولید و تدوین خود را طی کرده و توسط مهدی صادقی صداگذاری می‌شود. همچنین به طور همزمان، ساخت موسیقی فیلم توسط علیرضا زارع در حال انجام است.



مهدی صادقی قبلا سریال های «حس سوم»، «ساختمان 85» مهدی فخیم زاده و «نابرده رنج» علیرضا بذرافشان و نیز سری اول 40 قسمتی نشاید برای شما هم اتفاق بیافتد» را صداگذاری و میکس کرده و برای «لرزش زندگی» جایزه بهترین صداگذاری را از جشنواره سیما کسب کرده است. علیرضا زارع نیز ساخت موسیقی فیلم «ارثیه پر ماجرا» به کارگردانی رسول محمدی را در کارنامه خود دارد.

حمید لولایی، سحر قریشی، اصغر سمسارزاده، ارژنگ امیر فضلی، رابعه اسکویی، فریبا نادری، فرهاد بشارتی، عباس محبوب، مهرداد خرازی، مجید محمدی، لادن سلیمانی، گیتی معینی، سید رضا حسینی، رهام تربیت، سعید جلیلی، سیاوش بختیاری، محسن آزاد، حسن علیزاده فرد،حمید رضا حاجی بابایی، احمد احمدی و .... در این فیلم ایفای نقش داشته‌اند.

فیلم «شاهزاده و گدا» در موسسه هنری بهادر فیلم تولید شده است که به زودی فیلم «ارثیه پر ماجرا» را وارد شبکه نمایش خانگی خواهد کرد.