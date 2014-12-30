حمایت از افزایش ناوگان و آموزش در صنعت هلی کوپتری

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جهانگیریان در مراسم افتتاح نخستین مرکز آموزش خلبانی غیر نظامی هلی کوپتری ایران گفت: راه اندازی این مرکز آغاز روند جدیدی خواهد بود که این صنعت را به جنب و جوش و تلاش برای فعالیت های جدید وا می دارد.

وی با اشاره به حمایت سازمان از ایجاد این مرکز اظهار داشت: برای ما تولد یک مرکز آموزشی مانند خون جدیدی است که در داخل بدن صنعت هوانوردی به جریان در می آید و سعی داریم تا از این مجموعه ها حمایت کنیم.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اینکه ایجاد این مرکز موضوع توجه به صنعت هلی کوپتری ایران را مطرح می کند، بیان کرد: کشور ما به دلیل پهناوری و داشتن جمعیت بالا از نظر جغرافیایی با انواع خسارات و بلایای طبیعی روبه رو است که از یک سو موضوع امداد و نجات و از طرفی طرح های توسعه ای و در آن مطرح است.

جهانگیریان تصریح کرد: برای اجرای برخی طرح ها در خلیج فارس و دریای مازندران و دیگر نقاط کشور نیاز به حمل و نقل سریع داریم که به جز هلی کوپتر دیگر وسایل نمی تواند این اقدامات را انجام دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در پیش از انقلاب آمریکا برای پیشواز اهداف خود برنامه ریزی هایی زیادی در صنعت هلی کوپتری ایران انجام داده بود، بیان کرد: افتتاح این مرکز هرچند خبر خوبی است اما کمی دیر اتفاق افتاد و خیلی از با تجربه های پیش از انقلاب دیگر در این جمع حضور ندارند و یا امکان انتقال تجربه را به دانشجویان خلبانی ندارند، بنابراین لازم بود تا زودتر این مرکز افتتاح شود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اینکه این صنعت 35 سال در تحریم است، بیان کرد: امیدواریم برنامه هایی برای تامین ناوگان هلی کوپتری، قطعه سازی و آموزش را شاهد باشیم.