آمادگی سرعین برای حمایت از طرح های سرمایه گذاری

عاطف ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح دستاوردهای روز سرعین در تهران تاکید کرد که معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری سرعین در همایش سرعین شناسی در برج میلاد با هدف معرفی فرصت های سرمایه گذاری بود که نتایج مطلوبی در پی داشته است.

وی تاکید کرد: انتظار می رود با معرفی پتانسیل های سرمایه گذاری در همایش سرعین شناسی سرمایه گذاران سراسر کشور طرح های خود را جهت بررسی ارائه دهند.

فرماندار سرعین با بیان اینکه این شهرستان از گذشته تاکنون یکی از قطب های گردشگری کشور محسوب می شود، افزود: در عین حال سرعین در حوزه های دیگر نیز ظرفیت های متعددی برای سرمایه گذاری دارد.

وی با بیان اینکه زیر ساخت های سرمایه گذاری در این شهرستان فراهم است، اضافه کرد: علاوه بر این تمامی دستگاه ها موظف به حمایت از طرح های سرمایه گذاری شده اند.

ناصری از ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران خبر داد و گفت: در حوزه های مختلف این شهرستان از طرح های سرمایه گذاری حمایت می شود.

وی یکی از مهمترین ابعاد توسعه سرعین را منوط به حضور سرمایه گذاران دانست و تصریح کرد: این شهرستان در حوزه های فرهنگی، تاریخی، گردشگری و... مستعد سرمایه گذاری است.