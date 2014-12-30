گلستان ظرفیت فراوانی در تولید و تجارت محصولات ارگانیک دارد

عباسعلی نوری نیا، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که انجمن ارگانیک استان، یکی از زیر مجموعه های انجمن کشور است، گفت: این انجمن دارای ۱۳ عضو است که 7 نفر انتخابی و 6 نفر هم انتصابی از ادارت استان هستند که شامل دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل استاندارد، محیط زیست، دو نماینده از جهاد کشاورزی و دو نماینده از صنعت معدن می شود.

وی بیان کرد: یکی از اهداف اصلی انجمن فرنگ سازی در باره کاشت و استفاده از محصولات ارگانیک است.

وی افزود: محصولات ارگانیک نقش مهمی در سلامت جامعه، محیط زیست، حفظ منابع مورد استفاده، تولید خاک و همچنین حفاظت از آب و خاک دارند.

نوری نیا اظهار کرد: در همایشی که برگزار شد بیش از 700 نفر از فعالان، صاحبنظران و اساتید حضور داشتند و درباره این محصولات به بحث و تبادل نظر پرداختند.

وی خاطرنشان کرد: تولید محصولات باغی، دام و طیور، شیلات و آبزیان، میزان مصرف نهاده های کشاورزی و همچنین بحث محصولات بهداشتی و آریشی ارگانیک از جمله موضوعاتی بود که در این نشست به آن ها پرداخته شد.

مسئول انجمن ارگانیک استان گلستان، با تاکید بر این که تولید محصولات ارگانیک نیازمند استاندارد سازی و برند شدن هستند، اضافه کرد: باید شبکه ای را ایجاد کنیم و با تعریف قوانین و مقرارت تولید به گسترش تولید این محصولات کمک کنیم.

وی با تاکید بر ظرفیت فراوان استان گلستان در زمینه تولید و تجارت محصولات ارگانیک، اضافه کرد: محصولات ارگانیک تضمین کننده سلامت مردم است و هر چه در سلامت مردم سرمایه گذاری کنیم برای آینده کشور مفید است.

نوری نیا آگاهی تولید کننده و مصرف کننده را از مسائل مهم در این زمینه دانست و خاطرنشان کرد: تعاونی ها توانایی خوبی در زمینه برندسازی دارند و می توان با کمک آن ها به توسعه کاشت این محصولات کمک کرد.

وی ادامه داد: برای فرهنگ سازی هم باید از ارگان های مختلف و حتی سازمان های مردم نهاد و هیات های ورزشی و مذهی کمک گرفت، حتی می توان روزی را به عنوان روز ارگانیک انتخاب کرد تا در رسانه ها و تربیون ها بیشتر به آن پرداخته شود.

وی سلامت را از عوامل تاثیر گذاری در شادابی جامعه دانست و تصریح کرد: سه روز بعد از همایش کارگاه های آموزشی را آغاز می کنیم و در آن ها درباره روش های اجرایی و تاثیر گذار در تولید محصولات ارگانیک بحث و تبادل نظر خواهد شد.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان بیان کرد: کشور و استان ما وضعیت خوبی در زمینه تولید محصولات ارگانیک ندارند، ولی پتانسیل فراوانی وجود دارد که نیاز است با کار جهادی و بسیجی وار در این زمینه فعالیت شود.