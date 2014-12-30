به گزارش خبرگزاری مهر، کانون ملی منتقدان تئاتر ایران با همکاری مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری و کانون بین المللی منتقدان تئاتر (I.A.T.C) دو کارگاه تخصصی نقد تئاتر را در زمستان سال جاری و بهار 94 آینده برگزار می کند.

این دو کارگاه در دو گروه مجزا و با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی نقد تئاتر برنامه ریزی شده و برگزار می شود. کارگاه آزاد نقد تئاتر به عموم علاقمندان نقد تئاتر اختصاص دارد و در این کارگاه که طی سه ماه توسط مدرسان کانون منتقدان تئاتر با سرفصل های «مبانی نقد تئاتر»، «نقد ژورنالیستی تئاتر» و «نقد علمی تئاتر» برگزار می شود، شرکت کنندگان پس از طی سه دوره گواهی پایان دوره را از طرف کانون ملی منتقدان تئاتر ایران دریافت می کنند. کارگاه آزاد نقد تئاتر اواخر بهمن ماه آغاز می شود و تا اواسط خرداد ماه سال آینده به اتمام می رسد.

کارگاه تخصصی دوم ویژه اعضای کانون ملی منتقدان و به صورت رایگان برگزار می شود که در این کارگاه منتقدان عضو کانون دوره کوتاه مدت تخصصی را با حضور یک استاد برجسته داخلی و یک منتقد سرشناس از کانون بین المللی منتقدان تئاتر خواهند گذراند و گواهی پایان دوره را از طرف کانون بین المللی منتقدان تئاتر دریافت می کنند.

این کارگاه به صورت بین المللی و با نظارت کانون بین المللی منتقدان تئاتر (زیر نظر یونسکو) برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

روابط عمومی کانون ملی منتقدان همچنین اعلام کرد که هیات مدیره کانون ملی منتقدان تئاتر ایران برای برگزاری این کارگاه تخصصی و دعوت از اساتید معتبر بین المللی از مرکز هنرهای نمایشی معاونت هنری و دبیرخانه سی و دومین جشنواره تئاتر فجر درخواست همکاری کرده بود که بعد از رد این درخواست ها از طرف مدیر مرکز هنرهای نمایشی و دبیر جشنواره تئاتر فجر، با تعامل و همکاری مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری این جلسات برگزار می‌شود.