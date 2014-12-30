کتابخانه تخصصی امیرالمومنین (ع) در اردبیل راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم انوری صبح سه شنبه در دیدار اعضای هیئت علمی و کارگروه های تخصصی بنیاد با امام جمعه اردبیل افزود: کتب مورد نیاز برای این کتابخانه تخصصی در حال خریداری بوده و بزودی تجهیز خواهد شد.

به گفته وی علاوه بر این کتابخانه تخصصی دیجیتالی با هفت هزار عنوان کتاب در حوزه علوم دینی و معارف علوی نیز در بنیاد نهج البلاغه دفتر اردبیل راه اندازی شده است که مجموعه ارزشمندی برای علاقمندان است.

مدیر بنیاد نهج البلاغه استان این بنیاد را در اردبیل دانشگاه معارف علوی برشمرد و تصریح کرد: بالغ بر ۵۰ نفر از اساتید و هیئت علمی دانشگاه های استان، در شش کارگروه تخصصی در بنیاد نهج البلاغه اردبیل بدون دریافت هیچ وجهی فعالیت می کنند که این مهم نشان از عشق و ارادت این افراد به حضرت علی (ع) است.

وی با تاکید بر این نکته که خوارج دین هیچ گاه از بین نخواهند رفت، یادآور شد: وظیفه ما است که قبل از اینکه شبهات بی خردان اذهان جوانان ما را پر کند، آنها را خردمند و عقل مند کنیم و به یقین باید گفت که غذایی بهتر از آموزه های قرآن و نهج البلاغه و سیره ائمه اطهار (ع) برای تغذیه اذهان جوانان ما وجود ندارد.

انوری همچنین از افزایش تعداد محافل عمومی انس با نهج البلاغه در این استان به هفت مورد خبر داد، ادامه داد: هم اکنون سه محفل عمومی نهج البلاغه در سطح شهر راه اندازی شده است.

وی با اشاره به نام های مساجد مورد هدف افزود: هم اکنون محافل انس با نهج البلاغه در مساجد قائم (ع) شهرک سبلان، المهدی (ع) شهرک بعثت و المهدی (ع) سلمان آباد برپا است و طی هفته آتی در چهار نقطه دیگر از سطح شهر این محافل راه اندازی می شود.

این مسئول مسجد تازه شهر، مسجد امام علی (ع) شهرک کارشناسان، مسجد حضرت ابوالفضل (ع) و مسجد قدس را مساجد هدف گذاری شده برای برپایی محافل انس با نهج البلاغه اعلام کرد و متذکر شد: امیدواریم با راه اندازی این محافل کتاب گرانسنگ نهج البلاغه اندکی از مهجوریت خارج شود.