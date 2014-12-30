مجله مهر- عطیه همتی: آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و پرجمعیت تبدیل به معضل بزرگی برای شهرهای بزرگ شده است معضلی که بیمارهای بسیار خطرناکی را برای شهروندان این شهرها به همراه خواهد داشت. در کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا به خصوص چین وضعیت هوا واقعا نگران کننده است و شهروندان مجبورند همواره از ماسک استفاده کنند و این بعد از مدتی برایشان ناراحت کننده است.

«سیمونه ریبادنگو» و «پل آدامز» دو طراحی هستند که تصمیم گرفتند ماسک هایی طراحی کنند که افراد زمان استفاده از آنها احساس خوبی داشته باشند. این ماسک ها که در حاضر تولید آن به صورت آزمایشی انجام می شود به گونه ای است که به افراد این اجازه را می دهد که احساساتشان را از طریق ماسک بیان کنند.

در قسمت دهانه ماسک صفحه نمایشی LED وجود دارد که می تواند شکلک های «خنثی، لبخند، تعجب، بوسه» استفاده کنند. فعلا این طرح در حالت آزمایشی قرار دارد و صرفا یک پیام اجتماعی است اما این زوج خوش فکر قصد دارند این ایده را توسعه دهند و این نوع ماسک را در سایزها و مدلها و جنس های مختلف تولید کنند.