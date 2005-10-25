بايد فوتبال چمني براي خانمها راه اندازي شود // A.F.C با شرايط تيم ايران موافقت كرده است

شهرزاد مظفر در گفتگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب اظهارداشت: ما چنانچه بخواهيم به فعاليت خود درخصوص فوتبال بانوان ادامه بدهيم، بايد در فكر برگزاري رقابتهاي فوتبال چمني باشيم. فوتباليستهاي ما دراين دوره از رقابتها ازتيم فوتسال انتخاب شده بودند، حال آنكه ما نياز داريم براي ادامه فعاليت در رشته فوتبال، رشته چمني را هم راه اندازي كنيم. تا كي مي خواهيم ازفوتسال بازيكن فوتبال بگيريم؟

سرمربي تيم فوتبال بانوان در ادامه با اشاره به اينكه ادغام فدراسيون فوتبال مردان و زنان فرصتي است براي پيشرفت فوتبال بانوان افزود: بازگشت ما از رقابتهاي غرب آسيا مصادف بود با حضور آقاي بكن باوئر در ايران وبه همين دليل من فرصتي پيدا نكردم تا نزد آقاي دادكان رفته ودرخصوص آينده فوتبال بانوان با ايشان به بحث وگفتگو بنشينيم. درحال حاضر بازيكنان ما اكثرا هم شهرستاني هستند به استراحت مي پردازند وخودشان را براي ليگ فوتسال آماده مي كنند. از روزي كه از اردن برگشته ايم هيچ فعاليتي درخصوص فوتبال نداشته ايم.

مظفر درپايان افزود: ما در آينده با موافقت بن همام رييس كنفدراسيون فوتبال آسيا درمسابقات قهرماني آسيا شركت خواهيم كرد. خوشبختانه مقامات كنفدراسيون فوتبال آسيا با شرايط پوشش تيم ما در اين رقابتها موافقت كرده اند و اميدواريم بتوانيم با حضور در اين مسابقات به مقام درخور توجهي دست پيدا كنيم.