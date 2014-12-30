حوثیها طرح داعش را برای تکرار سناریوی عراق در یمن خنثی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یمنی خبر، "علی القحوم" یکی از رهبران انصار الله یمن اعلام کرد که حوثیها توانستند طرح داعش را در این کشور خنثی کنند.

وی تصریح کرد: توانستیم طرح خطرناک داعش را برای تکرار سناریو عراق و تبدیل یمن به عراقی دیگر از سوی تروریستهای القاعده و داعش که طی دوره اخیر در استانهای صعده، ابین، عمران و مأرب متمرکز شدند را شکست بدهیم.

القحوم تاکید کرد که تروریستهای بیگانه ای که از کشورهای دیگر به داعش و القاعده در یمن پیوسته اند با کمک نهادهای رسمی و دولتی و با نظارت «علی محسن الاحمر» مستشار «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری یمن وارد این کشور شدند.