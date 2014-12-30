  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۱۸

انصار الله یمن:

حوثیها طرح داعش را برای تکرار سناریوی عراق در یمن خنثی کردند

حوثیها طرح داعش را برای تکرار سناریوی عراق در یمن خنثی کردند

یکی از رهبران برجسته انصار الله اعلام کرد که این جنبش توانسته است طرح داعش را برای تکرار سناریوی عراق در یمن خنثی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یمنی خبر، "علی القحوم" یکی از رهبران انصار الله یمن اعلام کرد که حوثیها توانستند طرح داعش را در این کشور خنثی کنند.

 وی تصریح کرد: توانستیم طرح خطرناک داعش را برای تکرار سناریو عراق و تبدیل یمن به عراقی دیگر از سوی تروریستهای القاعده و داعش که طی دوره اخیر در استانهای صعده، ابین، عمران و مأرب متمرکز شدند را شکست بدهیم.

 القحوم تاکید کرد که تروریستهای بیگانه ای که از کشورهای دیگر به داعش و القاعده در یمن پیوسته اند با کمک نهادهای رسمی و دولتی و با نظارت «علی محسن الاحمر» مستشار «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری یمن وارد این کشور شدند.

کد مطلب 2452321

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها