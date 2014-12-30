«هزار و یک شب» به زبان اسپانیایی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «ماهیگیر و دیو»، «حکیم و رویان»، «شاهین و پادشاه»، «بچه شیر و آدمیزاد»، «دراج و لاک پشت‌ها» و «قاضی پنج ساله»، شش داستان از حکایت‌های «هزار و یکشب هستند که از فارسی به اسپانیایی برگردانده شده‌ند.

این کتاب‌ها قبلا از سوی انتشارات قدیانی به فارسی منتشر شده و اجازه ترجمه آن به اسپانیایی از سوی مدیرعامل انتشارات قدیانی به گروه کودک و نوجوان اسپانیایی زبان «فانوس دریایی» واگذار شده است.

این شش جلد کتاب در قالب یک مجلد و باعنوان «بهترین داستان‌ها از مجموعه هزار و یک شب» منتشر شده؛ همچنین این نخستین‌بار است که کتاب هزار و یک شب به زبان اسپانیایی برای کودکان و نوجوانان منتشر می شود و همراه با تصویرگری است.

فرهاد فلاح، مدیر گروه کودک و نوجوان اسپانیایی زبان «فانوس دریایی» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مردم آمریکای لاتین خیلی خوب کتاب هزار و یک شب را می شناسند و به این کتاب علاقه بسیار زیادی دارند. پیش‌بینی می‌شود استقبال خوبی از این کتاب صورت بگیرد.

گروه کودک و نوجوان اسپانیایی زبان فانوس دریایی اقدام به ترجمه و انتشار آثار کودک و نوجوان ایرانی به زبان اسپانیایی می‌کند و با انتشار این مجموعه تعداد آثار منتشر شده از سوی این مجموعه به 52 کتاب رسیده است‌.

همچنین به‌زودی این شش داستان از هزارو یکشب که اکنون به صورت یک جلد منتشر شده در شش جلد مجزا نیز منتشر می‌شوند و در اختیار اسپانیایی زبان‌ها قرار می‌گیرند.

گروه کودک و نوجوان اسپانیایی زبان فانوس دریایی تاکنون آثاری از سیدمهدی شجاعی، مصطفی رحماندوست، آناهیتا تیموریان، غلامرضا حیدری ابهری، فریبا کلهر، مهدی حجوانی، سرور کتبی، محمود جوانبخت، احمد عربلو، علی میرزا بیگی، رضا موزونی، کلر ژوبرت، محسن چینی فروشان، زهره پریرخ، آناهیتا تیموریان، سوسن طاقدیس، یحیی علوی فرد و آفرین میرشاهی به زبان اسپانیایی و پرتغالی ترجمه و منتشر شده است.